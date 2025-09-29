鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-29 17:00

美國副總統范斯（JD Vance）於週日（28 日）表示，美國正在考慮烏克蘭的請求，可能提供戰斧巡弋飛彈，以增強其抵抗俄羅斯入侵者的能力。

范斯：美國正考慮提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基先前已向美國提議，希望美方能將戰斧飛彈出售給歐洲國家，再由這些國家轉交給烏克蘭。

不過，范斯指出，美國總統川普將對此交易擁有「最終決定權」。他還說：「我們當然正在研究來自歐洲方面的多項請求。」

戰斧巡弋飛彈的射程高達 2500 公里，這代表一旦烏克蘭獲得這款武器，俄羅斯首都莫斯科將被納入其打擊範圍。若美國批准此案，俄羅斯幾乎肯定會將此舉視為戰爭的重大升級。

過去，川普曾拒絕烏克蘭使用長程飛彈的請求，但隨著俄羅斯總統普丁持續拒絕達成和平協議，川普的態度似乎日益感到不耐。

美國駐烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，川普已經暗示，基輔現在應該被賦予對俄羅斯進行遠端打擊的能力。