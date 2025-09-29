對抗美國H-1B高門檻政策！中國推新「K簽證」吸引海外人才
鉅亨網編譯莊閔棻
中國最新的人才簽證計畫 「K 簽證」（K Visa） 將於本週正式啟動，目標是吸引海外科技專業人士。外界認為，此舉將有助於北京在與美國的地緣政治競爭中增添優勢，特別是在美國推出新的簽證政策後，許多原本傾向申請 H-1B 簽證的外籍人才，開始尋找替代選項。
根據《路透》報導，雖然中國本身並不缺乏技術嫻熟的工程師，但 K 簽證是北京塑造「歡迎外資與人才」的重要措施。同時，美國關稅引發的貿易緊張，也讓中國經濟前景蒙上陰影。
近期，中國積極推動外資與旅遊便利，包括對多數歐洲國家、日本與南韓實施免簽待遇。
美國愛荷華州移民律師 Matt Mauntel-Medici 指出：「（K 簽證）象徵意義很強烈：當美國築起高牆時，中國正在拆掉它。」
中國的 K 簽證於 8 月宣布，鎖定年輕的 STEM（科學、技術、工程、數學）畢業生，允許他們無需工作邀約即可入境、居留與就業，可能會吸引那些尋求美國工作機會替代途徑的外國人才。
相較之下，美國 H-1B 簽證則需要雇主擔保，且名額有限，每年僅 8.5 萬個，還需抽籤。川普政府近日更宣布將對 H-1B 收取高達 10 萬美元年費，進一步抬高門檻。
地緣戰略公司首席策略師 Michael Feller 直言：「美國在 H-1B 簽證問題上絕對是搬石頭砸自己的腳，而中國 K 簽證推出的時機可說是恰到好處。」
中國吸引海外人才的挑戰
儘管 K 簽證前景看好，但中國政府的具體要求仍不明確，只提及「年齡、教育背景與工作經驗」，未涉及財務誘因、永久居留或家庭團聚。與美國不同，中國極少給予外國人公民身份。
此外，語言障礙也是挑戰，多數中國科技公司以普通話為主要工作語言，限制了非中文使用者的機會。專家指出，中印政治緊張可能影響中國接納印度申請者的數量。
四川大學的印度學生 Bikash Kali Das 表示：「對於尋求靈活且精簡簽證選項的印度 STEM 人才而言，K 簽證是一個很有吸引力的替代方案。」
去年，印度是美國 H-1B 最大受惠國，佔比高達 71%。
中國的戰略意圖
長期以來，中國的人才招募主要針對海外華人。近期措施包括購房補貼與高達 500 萬人民幣的簽約獎金，成功吸引部分在美的中國 STEM 人才回流。
然而，有中國 STEM 畢業生質疑 K 簽證的實際效果，認為「中國地方政府已有多種方式吸引本土人才，不依賴移民制度。」
目前，美國擁有逾 5100 萬移民（約佔總人口 15%），而中國僅約 100 萬外國人（不到 1%）。
分析家認為，中國短期內不會大幅開放移民，但 K 簽證仍可能在中美競爭中發揮作用。
Feller 總結說：「即使中國僅能吸引全球科技人才的一小部分，也足以在尖端技術領域提升競爭力。」
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美智庫預警：美國空軍已淪為「史上最弱」、中國正加速追趕
- 中國「成熟」晶片強勢崛起！美新研究：66%的美國產品都在使用中國晶片
- 美國軍備落後？中國先進武器裝備井噴、美軍面臨老化挑戰與創新壓力
- 范斯：美國正考慮提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇