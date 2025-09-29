鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-29 17:40

‌



中國最新的人才簽證計畫 「K 簽證」（K Visa） 將於本週正式啟動，目標是吸引海外科技專業人士。外界認為，此舉將有助於北京在與美國的地緣政治競爭中增添優勢，特別是在美國推出新的簽證政策後，許多原本傾向申請 H-1B 簽證的外籍人才，開始尋找替代選項。

對抗美國H-1B高門檻政策！中國推新「K簽證」吸引海外人才。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，雖然中國本身並不缺乏技術嫻熟的工程師，但 K 簽證是北京塑造「歡迎外資與人才」的重要措施。同時，美國關稅引發的貿易緊張，也讓中國經濟前景蒙上陰影。

‌



近期，中國積極推動外資與旅遊便利，包括對多數歐洲國家、日本與南韓實施免簽待遇。

美國愛荷華州移民律師 Matt Mauntel-Medici 指出：「（K 簽證）象徵意義很強烈：當美國築起高牆時，中國正在拆掉它。」

中國的 K 簽證於 8 月宣布，鎖定年輕的 STEM（科學、技術、工程、數學）畢業生，允許他們無需工作邀約即可入境、居留與就業，可能會吸引那些尋求美國工作機會替代途徑的外國人才。

相較之下，美國 H-1B 簽證則需要雇主擔保，且名額有限，每年僅 8.5 萬個，還需抽籤。川普政府近日更宣布將對 H-1B 收取高達 10 萬美元年費，進一步抬高門檻。

地緣戰略公司首席策略師 Michael Feller 直言：「美國在 H-1B 簽證問題上絕對是搬石頭砸自己的腳，而中國 K 簽證推出的時機可說是恰到好處。」

中國吸引海外人才的挑戰

儘管 K 簽證前景看好，但中國政府的具體要求仍不明確，只提及「年齡、教育背景與工作經驗」，未涉及財務誘因、永久居留或家庭團聚。與美國不同，中國極少給予外國人公民身份。

此外，語言障礙也是挑戰，多數中國科技公司以普通話為主要工作語言，限制了非中文使用者的機會。專家指出，中印政治緊張可能影響中國接納印度申請者的數量。

四川大學的印度學生 Bikash Kali Das 表示：「對於尋求靈活且精簡簽證選項的印度 STEM 人才而言，K 簽證是一個很有吸引力的替代方案。」

去年，印度是美國 H-1B 最大受惠國，佔比高達 71%。

中國的戰略意圖

長期以來，中國的人才招募主要針對海外華人。近期措施包括購房補貼與高達 500 萬人民幣的簽約獎金，成功吸引部分在美的中國 STEM 人才回流。

然而，有中國 STEM 畢業生質疑 K 簽證的實際效果，認為「中國地方政府已有多種方式吸引本土人才，不依賴移民制度。」

目前，美國擁有逾 5100 萬移民（約佔總人口 15%），而中國僅約 100 萬外國人（不到 1%）。

分析家認為，中國短期內不會大幅開放移民，但 K 簽證仍可能在中美競爭中發揮作用。