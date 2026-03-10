中東戰火升溫台股波動成常態？專家建議配置ETF「避颱」靠權利金對沖下跌風險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-10 20:28

台股昨 (9) 日崩跌 1489.12 點後，今（10）日強勢反彈大漲 661.45 點。受中東戰火升溫影響，國際油價突破每桶 100 美元大關，引發市場通膨疑慮與劇烈波動。摩根資產管理建議，在地緣政治動盪下，投資人對台股應採長期操作，例如可善用具備掩護性買權（Covered call）策略的台股 ETF，將市場波動轉化為權利金收益，協助對沖股市下跌衝擊，在 AI 供應鏈優勢不變的基礎下穩健布局。

中東戰火升溫波動成常態?專家籲配置可「避風」ETF 靠權利金對沖下跌風險。（圖: shutterstock）

受美、以、伊戰火持續延燒影響，伊朗最高領袖哈梅內伊於空襲中身亡，其子接任領袖後市場預期強硬路線將持續，導致國際油價正式突破每桶 100 美元大關。這種「火上加油」的局面導致 3 月 9 日亞洲股市全面重挫，台股跌幅達 4.43%。摩根資產管理表示，油價飆升引發通膨疑慮，也為各國財政穩定性帶來變數，建議投資人應繫緊安全帶，應對成為常態的市場波動。

‌



摩根台灣鑫收益主動式 ETF（00401A-TW）經理人沈馨指出，儘管短期市場震盪，但台股長期投資展望依舊樂觀，基本面並未受損，特別是台灣在 AI 供應鏈中具備關鍵優勢，自 2025 年初以來已 38 次創下新高。若台股 ETF 能善用掩護性買權策略，就有機會將波動轉換為權利金收益，分散下跌風險。

沈馨建議，短期想避開波動的投資人，可選擇此類工具進行穩健布局。

摩根環球市場策略師林雅慧則分析，地緣政治衝突雖然難以預測油價維持高點的時間，但歷史經驗顯示，台股在此類衝突中平均修正交易日為 9 天，恢復至先前水準平均需 13 天，儘管修正與復原的時間落差極大，但多屬短期事件。

林雅慧認為，若戰事能快速平息，短期修正反而為長期投資創造機會。統計過去 20 年數據，即使買在台股高點，若將投資期間拉長至一年、三年或五年，投資回報依然亮眼。