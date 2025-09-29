鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-29 11:24

‌



美國副總統范斯（JD Vance）週日（28 日）表示，他對 TikTok 在美國的未來持樂觀態度，並強調新架構能確保美國對資料安全與國安的掌控。

TikTok美國新架構成形！范斯強調股權由美國掌控、確保資料安全。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，范斯指出：「我非常有信心，我們已成功將這家公司從全球版 TikTok 中分離，並確保能掌控人民的資料安全。我們可以確保該演算法不會被外國政府用作宣傳工具。」

‌



TikTok 作為全球熱門社交平台，長期以來因母公司字節跳動（ByteDance）與中國政府的關係，以及其資料收集方式，受到美國社會和國安單位高度關注。

在美國前總統拜登簽署國安法，實際上禁止 TikTok 進入美國應用商店後，市場一度陷入不確定性。不過，美國總統川普上週四簽署行政命令，批准一項新提案，使 TikTok 得以繼續在美國經營。

股權結構由美國主導

范斯表示，該協議將 TikTok 的估值定於 140 億美元，並強調：「從國家安全的角度來看，我們設計這份協議的方式是，由美國投資人和美國商界人士來決定 TikTok 的實際運作情況。」

根據行政命令，新成立的合資公司將負責 TikTok 美國業務，字節跳動持股比例將低於 20%。主要投資方包括科技巨頭甲骨文 (ORCL-US) 、私募基金銀湖（Silver Lake），以及阿布達比的 MGX 投資基金。

此外，字節跳動現有投資人，包括 General Atlantic、Susquehanna 與紅杉資本（Sequoia），也將向新的 TikTok 美國實體注入股權。

不過，依據協議，美國聯邦政府不會持有 TikTok 美國業務的股權，即所謂的「黃金股」。

范斯強調：「最終，我相信超過八成的股權將由美國投資人及其合作夥伴持有，這不是一個中國或任何中國實體能掌控的架構。」

中國立場仍未明朗

儘管川普在簽署行政命令當天聲稱，中國國家主席習近平已同意此項協議，但范斯則指出，中國政府對此交易仍存在一定阻力。