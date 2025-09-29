鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-29 11:10

‌



廣達 (2382-TW) 旗下孫公司、達明 (4585-TW) 上周五 (26 日) 由興櫃轉上市，達明董事長何世池在掛牌首日時表示，達明 10 年前從廣明小實驗室開始萌芽，未來將打造協作機器人產業，透過 AI，升級至人類工作夥伴，並與 AI 引擎、視覺及機器人整合，形成「AI COBOT」，在需求持續強勁下，法人看好達明發展，未來 7 年年複合成長率上看 40%

達明整合協作機器人「AI COBOT」，法人看好未來7年CAGR上看40%。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

據研調機構報告，協作型機器人未來五年年複合成長率可達 31.6%，法人估全球協作型機器人市場至 2032 年 CAGR(年複合成長率) 可達 20-40%，目前達明在全球協作型機器人市占率約為 4-10%，為全球協作型機器人前三名，未來 7 年達明的年複合成長率上看 40%。。

‌



達明近年積極推動「數位孿生平台」與「TM AI + 系列」產品，鎖定工業 4.0 應用生態，進一步擴展 AI 手臂等整合，適合在工廠與產線協作。

從技術與產品面觀察，達明推出的「Instant Cobot」解決方案，主打零整合負擔、快速部署，適用於堆棧、CNC 加工、AOI 檢測等場景，其軟體將手臂、視覺與人機介面整合於單一平台，內建 AI 視覺系統與預校正功能，讓使用者能以最低整合成本快速上手。

在應用場域上，達明已取得 SEMI S2 認證，穩固在半導體產業地位，也拓展食品、餐飲、製藥與醫療等新興領域，讓協作型機器人走入更多元產業，產品因具備安全性與輕量化優勢，也被導入服務業，如廚務應用與食品加工，公司亦探索結合 AMR(自主移動機器人) 方案，進一步延伸物流與巡檢等應用。

在技術上觀察，達明也致力於將 AI 工具化與平台化，讓使用者無需撰寫程式即可標註、訓練並佈署 AI 模型，未來公司將持續開發通用型 AI 模型，推動 AI 模型自動化訓練與雲端部署，以擴大智慧製造落地速度。