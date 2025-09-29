該出手時就出手 美時看準時機併購Alvogen US因應「美國製造」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-29 11:20

‌



製藥廠美時 (1795-TW) 日前斥資 6.85 億美元 (約新台幣 199.33 億元)，收購 NAGH 100% 股權，並取得 Alvogen US 所有權，躋身全球前 20 大專科製藥公司。

美時董事長Robert Wessman(中)、總經理Petar Vazharov(左)、財務策略副總沈燁(右)。(鉅亨網資料照)

美時併購 Alvogen US 契機曝光

‌



事實上，美時過去併購對象多以東南亞為主，包括泰國與越南皆有布局，而過去已與 Alvogen US 合作多年，為何選擇這個時機點收購，董事長 Robert Wessman 也透露其中原因。

Robert Wessman 說，一直以來都有收購 Alvogen US 想法，因近期 Alvogen US 股東 CVC 私募基金以及新加坡淡馬錫基金生命週期即將結束、投資期限已到，形成契機，且因與 Alvogen US 長期合作，雙方已建立信任收購上更為順利，如同 Robert Wessman 所言「是美時與 Alvogen US 長期合作的自然演化」。

收購 Alvogen US 完成 營收、EBITDA 有望倍增

財務策略副總沈燁說明，此次交易交易隱含 20 億美元的企業價值，包括或有績效獎金 (earnout)、淨調整、非可轉換特別股贖回、美時目前股權，以及收購 Alvogen US 股權價值。

美時將以約 4.77 億美元的股權價值，收購 NAGH 86.6% 的股份，支付方式為 2.49 億美元的現金支付以及 2.28 億美元的特別股，加上原先持有 NAGH 特別股轉換成普通股 13.4% 的股權，收購完成後將 100% 持有 NAGH。此外，未來 3 年最多還將支付 5 億美元的或有績效獎金 (earnout)。

沈燁強調，實際數字仍待交易完成後確認，預計整個合併案在年底前完成交割，併購後營收有望成長 1.9 倍，EBITDA 則將成長 2 倍，並在明年 1 月開始認列營收。

收購 Alvogen US 有助因應「美國製造」 強化美國市場布局

美時表示，Alvogen US 在專科學名藥具研發優勢，並聚焦中樞神經領域的品牌藥，能拓展現有產品線，合併後產品總數達 98 項，聚焦 505(b)(2)、First to File(FTF)、生物相似藥、品牌藥收購以及降低風險的 NCE 產品。

Robert Wessman 表示，美國總統川普強調美國優先、美國製造，在美國的學名藥生產基地數量並不多，許多企業移往成本較低的國家生產，因此這個時間點收購 Alvogen US 可因應相關政策，減少關稅衝擊，並有助美時後續取得強調美國生產的採購合約。

Robert Wessman 進一步指出，透過併購 Alvogen US，將取得位於紐約州的生產基地，面積約 3.5 萬平方米，而美時在台灣生產口服腫瘤藥的能力，可以複製至美國，未來也不排除進一步擴增產能。