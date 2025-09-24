鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-24 08:12

製藥廠美時 (1795-TW) 今 (24) 日凌晨召開重訊記者會，宣布斥資 6.58 億美元(約新台幣 199.33 億元)，收購 New Alvogen Group Holdings, Inc. 100% 股權，並持有 Alvogen US，成為全球前 20 大專科製藥廠。

美時砸199億元收購Alvogen US 100%股權，躍居全球前20大專科製藥廠。(圖：擷取自證交所直播)

美時指出，此次交易除有助營收與 EBITDA 增加 1 倍，拓展產品觸角，為美時帶來互補的產品線，產品總數將達近 100 項。另外，美國當地的銷售團隊，也將強化美時的商業能力，同時受惠美國當地優良 FDA 紀錄的製造廠。

‌



美時提到，此次交易隱含的企業價值高達 20 億美元，交易結構包括現今、特別股以及與未來績效連動的或有績效獎金 (earnout)，不過此交易仍須取得相關主管機關核准。

美時進一步表示，此次交易結合兩大全方位製藥公司，除讓美時擁有在亞洲的既有優勢，更結合美國研發、製造與商業能力，進一步將專科藥品行銷至全球。同時，美時也能夠因此直接進入全球最大的醫藥市場，推升未來成長幅度。

總經理 Petar Vazharov 表示，與 Alvogen US 已合作超過 10 年，此次整合後，將攜手打造更強大的平台。