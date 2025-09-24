「錯過這波AI革命很浪費」 凱基投信持三大理由看2026股市更健康
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股近期站上 2 萬 6 大關，頻頻刷新歷史高點，市場關注多頭行情是否能延續？凱基投信投資管理處處長歐陽渭棠直言，「以這波 AI 產業革命來說，如果錯過了會非常浪費」，多頭往往跟隨經濟成長上升，目前僅約 3 年，不算太長；他認為，在三大正面因素加持下，明 (2026) 年投資環境將比今 (2025) 年更為健康，預估台股 EPS 成長仍有 15% 水準，非 AI 產業也可望由負轉正。
原先市場擔憂股市出現 9 月魔咒，結果台積電 (2330-TW)、台股加權指數不僅不跌，反而屢創新高，市場也開始居高思危、掀起過熱疑慮。對此，歐陽渭棠受訪時指出，台股多頭從 2022 年至今僅 3 年，時間並不算長，股市多頭仍有延續的空間。
長期而言，股市表現往往會隨著 GDP 成長而上升，雖然經濟仍存在景氣循環波動，可能每 5 至 10 年會有半年至 1 年半的修正，但拉長時間軸觀察，這些修正往往是投資布局的絕佳時機。
歐陽渭棠認為，明年投資環境將比今年更為健康，主要有三大理由，首先，AI 產業革命是推動本輪經濟成長的核心動能，投資人不應錯失投資良機，否則會很浪費。今年台股企業 EPS 成長率約 10%，其中 AI 相關產業的獲利尤為亮眼，獨自成長約 30%，但部分非 AI 產業呈負成長。展望 2026 年，市場機構普遍預估台股 EPS 成長 15%，美股約 14.7%，光是 AI 產業就有 28% 的高成長，非 AI 產業則可望出現「負轉正」的顯著改善。
第二，2025 年市場受制於川普政策帶來的不確定性，但明年美國期中選舉，是檢視川普政府成績單的重要時刻，預期不確定因素會逐漸消退，相關的風險溢價 (risk premium) 降低，有助於穩定市場情緒。
第三，Fed 重啟降息循環，利率環境趨向寬鬆，相較於今年，明年利率水準已顯著下降，有利於企業融資與投資，尤其是中小型公司，有機會恢復獲利動能。
至於明年哪些非 AI 產業復甦力道值得留意？歐陽渭棠點名金融股是不錯的選擇，因為經濟好轉、利率下行對金融業有利，尤其壽險公司在債券部位的虧損可望縮小，獲利也將明顯改善。
