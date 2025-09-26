比亞迪歐盟洲銷量連2月超越特斯拉 馬斯克：媒體誤導

鉅亨網新聞中心 2025-09-26 10:19

‌



比亞迪歐盟銷量連2月超越特斯拉 馬斯克：媒體誤導。(圖:shutterstock)

‌



一位 X 用戶發文深入剖析了路透社的報導，指出雖然比亞迪在歐盟地區 8 月份的銷量（9,130 輛）確實略高於特斯拉（8,220 輛），但這僅僅是歐洲整體市場的一個「子數據」。

該用戶引用同一份數據報告強調，若將統計範圍擴大至包含歐盟、冰島、挪威、瑞士和英國的「大歐洲地區」，特斯拉的銷量實際上以 14,831 輛，明顯高於比亞迪的 11,455 輛，後者銷量甚至比特斯拉少了 23%。這篇分析直指路透社故意挑選數據，以製造一個負面標題。

此外，該分析文章還揭示了報導中遺漏的關鍵背景資訊。首先，比亞迪的銷售模式很大程度上依賴大規模的企業批量銷售，這與特斯拉的直接面向消費者銷售模式不同。其次，報導完全沒有提及特斯拉獨特的「交付浪潮」策略，即在每個季度的最後一個月進行大規模交付。這意味著特斯拉在 9 月份的銷量預計將環比大幅增長約 100%，輕鬆超越比亞迪當月的銷量。