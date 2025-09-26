鉅亨網編輯林羿君 2025-09-26 04:20

今年美股意外打破了「9 月魔咒」的季節性規律，可望創下近 15 年來最佳 9 月表現。然而高盛 (GS-US) 警告，這場股市的狂歡可能即將結束。隨著 10 月來臨，市場將面臨企業財報和宏觀經濟等多重風險考驗，預計股市波動性將大幅上升。

高盛：快享受美股的9月奇蹟 10月亂局要來了。(圖:shtterstock)

美股在過去二十多年中，9 月通常是表現疲軟的月份。然而今年卻出現例外，在人工智慧需求和聯準會降息預期的雙重推動下，美股三大指數 9 月至今屢創新高。其中，科技股表現尤為強勁，納斯達克 100 指數 9 月累計上漲近 5%，創下該指數自 1999 年以來第二佳的 9 月表現。

這波反常的漲勢，讓 9 月的市場氣氛更像是往年 7 月或 12 月的行情，充滿了樂觀情緒。高盛認為，這種「近乎狂喜」的漲勢，或許會在 10 月付出代價。

高盛股票分析師約翰 · 馬歇爾（John Marshall）在最新報告中指出：「以歷史為鑑，我們預計 10 月全球股市的波動性將會增加。」根據高盛的數據，在過去幾十年中，10 月的實際波動率比其他月份高出 25% 以上。

高盛指出，10 月歷來是全年波動性最大的時期，主要受三大因素影響：

1. 企業財報季： 企業獲利壓力與年終業績評估將使市場交易活動顯著增加。

2. 宏觀經濟數據： 聯準會官員的公開發言，以及即將發布的最新消費者物價指數（CPI）報告，都將受到投資者高度關注，並可能引發市場震盪。

3. 投資人行為： 高盛觀察到，歷史上單一股票的交易量（包括股票和期權交易）通常在十月達到峰值，這顯示在業績壓力下，投資者被迫採取行動。