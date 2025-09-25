見完川普 8個阿拉伯、伊斯蘭國家發表聯合聲明

鉅亨網新聞中心 2025-09-25 12:44

據卡達半島電視台報導，第 80 屆聯合國大會在紐約召開期間，八個阿拉伯和伊斯蘭國家的領導人和政要與美國總統川普舉行會談後，周三（24 日）發表聯合聲明，稱加薩地帶局勢令人「難以容忍」，重申反對強迫巴勒斯坦人流離失所，必須立即停火。

8個阿拉伯、伊斯蘭國家發表聯合聲明。（圖：半島電視台）

依據聯合聲明，出席本次會議的領導人和政要包括：卡達埃米爾（國家元首）塔米姆、約旦國王阿卜杜拉二世、土耳其總統埃爾多安、印尼總統普拉博沃、巴基斯坦總理謝里夫、埃及總理馬德布利、沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾 · 本 · 法爾漢、阿聯外交部長謝赫阿卜杜拉 · 本 · 扎耶德 · 阿勒納哈揚。

參會領袖和政要重申，反對強迫巴勒斯坦人流離失所，必須允許流離失所者重返家園，必須結束加薩地帶戰爭，立即停火，允許足夠人道主義援助進入加薩。

與會者表示，有必要制定一項穩定計畫及相關細節，確保約旦河西岸和耶路撒冷的穩定，各方支持巴勒斯坦民族權力機構推進改革的努力。

他們說：「需要以阿拉伯國家和伊斯蘭合作組織的計畫為基礎，制定一項全面的加薩重建計畫和安全方案，並通過國際援助支持巴勒斯坦領導層。」

各方承諾將共同努力，確保計畫成功，重建加薩地帶巴勒斯坦人民的生活。

在 22 日舉行的和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」高級別國際會議期間，法國、比利時、安道爾、盧森堡、馬爾他、摩納哥宣布承認巴勒斯坦國。