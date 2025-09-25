亞馬遜旗下Zoox要上路！無人駕駛車申請美國批准
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周三 (24 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 旗下自駕車公司 Zoox 正尋求美國監管機構批准，允許其部署沒有方向盤與踏板等傳統駕駛控制裝置的自駕車，顯示該公司正準備將商業營運擴展到更大規模。
根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三公開的文件，Zoox 已正式申請豁免部分聯邦汽車安全標準，以便讓完全由自動駕駛系統操控、無需人類駕駛的車輛能夠合法上路。若獲批准，Zoox 可在美國道路上部署多達 2,500 輛自駕車。先前獲准的範圍僅限於研究與展示用途。
此舉突顯自駕車開發商正試圖把握川普政府近期推動的監管鬆綁措施。過去，美國嚴格的安全標準成為自駕車商業化的阻力，特別是針對沒有方向盤、油門或煞車踏板設計的車型。除了 Zoox，通用汽車 (GM-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 也曾因同類設計而受限。
美國運輸部今年 8 月已授予 Zoox 一項豁免，允許其運行「雙向行駛、搭載自動駕駛系統且不具傳統駕駛控制」的車輛。此次新申請則涵蓋更多標準，包括擋風玻璃雨刷、除霧系統以及乘員碰撞保護設備等。
若申請獲批，對 Zoox 將是重大利多。該公司 6 月在加州啟用自駕計程車 (Robotaxi) 生產廠，計劃每年生產 1 萬輛專為自駕服務打造的車輛。Zoox 的自駕計程車設計類似小型接駁車，沒有方向盤與踏板，車廂內設置四張面對面的座椅。
截稿前，Zoox 尚未對此申請回應置評。NHTSA 則在文件中表示，尚未對 Zoox 的申請「做出任何實質判斷」。
