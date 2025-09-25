鉅亨網編譯段智恆 2025-09-25 02:00

《彭博》周三 (24 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 旗下自駕車公司 Zoox 正尋求美國監管機構批准，允許其部署沒有方向盤與踏板等傳統駕駛控制裝置的自駕車，顯示該公司正準備將商業營運擴展到更大規模。

亞馬遜旗下Zoox要上路！無人駕駛車申請美國批准(圖：REUTERS/TPG)

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三公開的文件，Zoox 已正式申請豁免部分聯邦汽車安全標準，以便讓完全由自動駕駛系統操控、無需人類駕駛的車輛能夠合法上路。若獲批准，Zoox 可在美國道路上部署多達 2,500 輛自駕車。先前獲准的範圍僅限於研究與展示用途。

美國運輸部今年 8 月已授予 Zoox 一項豁免，允許其運行「雙向行駛、搭載自動駕駛系統且不具傳統駕駛控制」的車輛。此次新申請則涵蓋更多標準，包括擋風玻璃雨刷、除霧系統以及乘員碰撞保護設備等。

若申請獲批，對 Zoox 將是重大利多。該公司 6 月在加州啟用自駕計程車 (Robotaxi) 生產廠，計劃每年生產 1 萬輛專為自駕服務打造的車輛。Zoox 的自駕計程車設計類似小型接駁車，沒有方向盤與踏板，車廂內設置四張面對面的座椅。