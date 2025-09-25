國際金價飆破3,800美元？分析師：「黃金投機熱」尚未到來
鉅亨網編譯鍾詠翔
本周國際金價繼續上漲，已經突破每盎司 3,800 美元大關，強勁需求，持續的經濟不確定性，增強了這個避險資產的吸引力。
美國財經媒體《Benzinga》周三（24 日）報導，儘管金價不斷刷新歷史紀錄，但一項針對機構投資者的調查表明，黃金投機熱潮尚未形成，這意味著金價還有進一步上漲空間。
這種謹慎態度在美國銀行最近一項全球基金經理調查中得到充分體現，該調查顯示，39% 受訪基金經理在投資組合對這一貴金屬的配置仍然為零。
雖然這一比例較 8 月調查時的 47% 有所下降，但這一數據顯示黃金仍有巨大投資潛力。
Carson Research 首席市場策略師 Ryan Detrick 說道：「這簡直令人驚嘆，但它也表明我們距離『黃金熱』還很遠。」
此次漲勢的支撐因素，在於主要市場強勁的實物需求，以及投資者的避險情緒。
目前全球各國央行都在不斷增持黃金資產，數量多於美國公債。作為全球最大黃金消費國，中國在 7 月的非貨幣性黃金進口量飆升至 104 噸，遠高於五年平均水準。
與此同時，印度的黃金需求預計將會增加。Aspect Bullion & Refinery 公司首席執行長 Darshan Desai 說：「隨著印度聖母節（Navratri）到來，印度市場或許有望看到一些購買熱潮。」印度聖母節是 9 月 22 至 10 月 2 日。
同時，他還說道：「全球經濟的不確定性因素預計將繼續對黃金價格起到支撐作用。」
面對國際金價的迅猛漲勢，華爾街投銀集體上調金價預期。摩根大通上修對金價的預測，預估現貨金價將在 2026 年第一季突破 4,000 美元 / 盎司關卡。
高盛預計，到 2025 年底金價將達到 3,700 美元，2026 年中期為 4,000 美元，並強調在特定情境下，金價可能會漲到 4,500 美元以上。
