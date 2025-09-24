吳東亮；基本工資調漲需謹慎 盼勿造成傳產、中小企業壓力

鉅亨網記者黃皓宸 2025-09-24 18:36

勞動部即將在本周 5(26 日) 舉行基本工資審議會，決定明 (2026) 年最低工資是否調漲，有勞團喊最低工資調漲 4%、專家估漲 3%。工商協進會理事長吳東亮今 (24) 日受訪時表示，今 (2025) 年外部情況很弔詭，經濟雖有成長，但傳統產業、中小企業實際上很辛苦，目前政府在電價調漲已有所體諒，他認為最低工資調漲，考量應更為慎重。

工商協進會理事長吳東亮。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

吳東亮今日下午出席工商協進會公亮紀念講座，由吳東亮親自主持。今年產業除了面臨美國關稅壓力，加上 10 月起民生電價調漲，有勞團呼籲，明年基本月薪應調升至 2.97 萬元，近 3 萬元、讓調幅近 4%。

吳東亮於會前表示，今年表面上經濟成長率不錯，但卻朝 M 型化發展，好的產業很好，但傳產、中小企業很辛苦，放無薪假的情形較多，包括近期產業用電凍漲、民生用電只漲一點，可知政府今年很了解現在的狀況。他呼籲，基本工資多少可以多少漲一點，但需慎重考量，若增加底層這些企業太大的壓力的話，也不見得是好情，盼大家要共體時艱。

吳東亮指出，展望下半年，除了美國關稅帶來的景氣變數，還需觀察關稅引發提前拉貨潮反映完畢後，年底如歐美各國的旺季需求是否能維持。