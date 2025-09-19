〈電價調漲〉外傳民生電價調漲3% 商總許舒博：面臨工資調漲雙重壓力、盼爭取調降至1%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-19 15:36

電價審議會今 (19) 日於經濟部召開，預期拍板 10 月份全新電價，考量累虧仍需處理，外傳民生電價微調 3% 內、產業用電凍漲。商總理事長、電價審議委員許舒博今 (19) 日會前受訪時表示，電價若要小幅調漲，他認為沒有問題，但近期還面臨基本工資調漲雙重壓力，他希望爭取調漲 1%。

全國商業總會理事長許舒博。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

全國商業總會理事長許舒博指出，目前傳民生電價會微幅調漲 3%，前 2 次中小商店和一般家庭都凍漲，但他個人認為，民生若要調漲，微幅調整是可以，但建議幅度不要太高，否則中小店家若調漲，仍會導致物價微幅上揚。

許舒博表示，他認為民生用電 3% 還可以微幅調降，調漲可讓工商界稍微有點平衡及接受，否則產業都認為電價調漲都漲到製造業，致成本支出增加，他個人期盼能調降漲幅至 1%，會朝這個目標努力爭取。

媒體詢問，調漲電價是因政府長期需撥補台電虧損，遲遲無法獲立院編列預算同意。

對此，許舒博表示，他認為這是兩件事情，政府撥補是因台電配合政策，他認為該撥補的還是得撥給台電，以穩定物價，但若台電自行營運虧損，導致台電將虧損轉嫁到產業界或老百姓身上，當然不能接受。