最低工資連10漲？龔明鑫再表態：調整需考量產業落差不應一體適用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-16 14:26

勞動部預定於 9 月 26 日召開今年度最低工資審議會，面對連續十年調漲的挑戰，企業界憂心營運壓力加劇。對此，經濟部長龔明鑫今（16）日在上任後首場「部長媒體交流會」中再度表態，強調國內產業發展程度不一，中小微型企業面臨的挑戰不容忽視，經濟部將在審議前向委員會表達企業界的看法。

最低工資連10漲？龔明鑫：工資調整應考量產業落差 將向審議會表達企業意見。(鉅亨網記者張韶雯攝)

龔明鑫指出，雖然高科技產業表現亮眼，甚至在全球具領導地位，但傳統中小企業卻面臨諸多困境，尤其美國關稅政策對出口導向型企業造成衝擊。他強調，最低工資調整不應一體適用，應考量不同產業的發展落差與承受能力。

「完全尊重最低工資審議結果，但在審議前，我們會把企業界的聲音傳達給委員會。」龔明鑫表示，經濟部已推出多項政策協助中小企業轉型與升級，但在最低工資議題上，仍需審慎評估各產業的實際狀況。

事實上，龔明鑫在 9 月 1 日上任當天即與工商團體座談，最低工資即為企業界關注焦點之一。當時他曾向媒體表示，若依照既定公式調整最低工資，「今年並不那麼適當」，此番言論引發勞團強烈批評，認為經濟部過度偏向資方立場。

對於勞動部長洪申翰曾指出龔明鑫的發言「代表資方看法」，龔明鑫今在記者會中正面回應，表示經濟部的角色是反映產業現況與企業界的真實聲音，並非偏袒任何一方。他強調，最低工資調整應在兼顧勞工權益與企業承受能力之間取得平衡。

龔明鑫進一步說明，目前台灣產業發展呈現兩極化，高科技產業如半導體、AI 等領域蓬勃發展，薪資結構相對健全；但中小微型企業，尤其是傳統製造業與服務業，則面臨原物料成本上升、外部市場不確定性與人力成本壓力等多重挑戰。