〈2025周慶〉新光三越首波周慶10/2開打 活動全面升級一次看

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-17 10:48

進入 9 月後各大百貨周年慶陸續開打，百貨龍頭新光三越周年慶萬眾矚目，首波活動將登場，新光三越表示，為滿足消費者對獨特性、創新性和潮流文化的期待，今年周慶全面升級，首度攜手韓星、韓綜和韓潮，將透過三大限定合作打造全台最具話題的購物盛會，預估首波 5 家分店業績目標 33.2 億元，年增 0.6%，全台 16 店周慶總業績上看 197.2 億元，年增 1.1%。

新光三越周年慶活動將開打。(圖：新光三越提供)

全台最強商品陣容！10 大全台首發、12 大百貨首發 超過 400 家新櫃和快閃店登場。(圖：新光三越提供)

新光三越指出，首波周年慶將於 10 月 2 日登場，今年攜手 6,000 家品牌夥伴祭出市場最強回饋陣容，其中，化妝品單筆滿 2,000 送 2,000 點、全館累計滿 5,000 送 5,000 點，再加碼首七日 skm pay 限定─名品 / 大家電 / 法雅客 / [i]Store 單筆刷 1 萬送 10,000 點，同時，首度與 40 大品牌合作推出購買指定組合或消費達檻，再加贈仟點 skm points，就是要讓會員輕鬆累積點數。

而新光三越點數用途也全面升級，除了可兌換 Snoopy 集點送、美妝 / 3C / 家電 / 美食等萬項夯品，更可搶先兌換宣傳大使 Solar 頌樂見面會、全球版《鑑定師》Talk Concert 門票等。

新光三越睽違 15 年再攜手 Snoopy 推出野趣俱樂部集點送。(圖：新光三越提供)

做為全台擁有最強商品力的百貨，新光三越全台改裝已引進超過 400 家新櫃和快閃店，包括首度攜手現代百貨網羅 10 大韓系潮流品牌推出最「韓」快閃馬拉松 (從 A11 開跑)、台北南西店本館 B2 改裝完成。

而對於消費者期待的日本商品展，新光三越今年力邀多位日本職人來台實演，從米其林料理、百年名店到庶民小吃都有，並首度打造夢幻甜點專區 SKM SWEETS CORNER，完整重現日本在地風味。

新光三越進一步提到，首度邀請韓國人氣偶像 Solar 頌樂擔任周年慶宣傳大使並拍攝系列電視廣告，拍攝過程中 Solar 頌樂還挑戰難度極高的中文繞口令，即使導演已認為表現完美，但最終拍攝超過 20 多次才完成，為首支台灣電視廣告展現滿滿誠意。