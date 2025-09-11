〈2025周慶〉微風二大百貨開跑 高檔珠寶受寵 多個百萬刷手現蹤
鉅亨網記者王莞甯 台北
一年一度微風集團旗下微風廣場和微風南京周年慶今 (11) 日正式開跑，微風表示，一開店需消費滿 8 萬元才能兌換的旭集餐券即被秒殺，而本次周年慶以精品包款最為熱銷，且珠寶類商品維持穩健買氣，已有多筆百萬等級交易完成，顯示高端客群穩定回流，且仍有大額訂單積極洽談中。
微風指出，今年周年慶滿額兌獎情況以餐飲最熱烈，尤其是今年新加入微風廣場的日式料理吃到飽旭集最具人氣，而首六日的樓面滿額禮以高面額的現金兌換券為主，已被兌換破百份。
微風廣場統計，周年慶首日以精品銷售情況最佳，全台僅一件的 LOEWE Flamenco Purse 圓點羊毛刺繡肩背手拿包開店即被 VIP 顧客搶購，Flamenco 系列也深受消費者喜愛，售出逾 10 件，而 Balenciaga 主力包款以近期回歸時尚界的 Le City 與 Rodeo 為主，其中 Le City Bowling Bag 小型黑色保齡球包更獲得支持者的瘋搶，而時尚鞋履品牌 VIVAIA 一早就賣出近 40 雙。
