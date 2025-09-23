〈2025周慶〉裕隆城拚推升年度業績衝57億元、人流突破百萬

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-23 10:43

裕隆 (2201-W) 今 (23) 日指出，旗下新北新店最大商城裕隆城自 2023 年開幕以來，已成為在地商圈居民不可或缺的生活中心，今年裕隆城業績有望突破 57 億大關，人流更突破千萬人次，為回饋廣大顧客支持，將攜手誠品生活新店和威秀商場，於 9 月 25 日起啟動為期一個月的 2 周年慶。

裕隆城將進行2周年慶活動。(鉅亨網資料照)

裕隆城說明，今年周年慶期間 (9 月 25 日至 10 月 31 日) 只要當日消費累計滿 1,688 元，或使用裕隆城會員點數 20 點，即可參加全館滿額抽獎，頭獎為價值百萬的 LUXGEN n7 純電休旅 7 人亮點版，還有最新款 iPhone 17、任天堂 Switch 2 和 7 萬元日本旅遊金等夢幻好禮，獎項總價值近 200 萬元。

‌



此外，裕隆城準備多重滿額贈禮，周年慶期間全館當日累計消費滿 3000 元，即贈限量 LINE GO 禮包，期間內於指定樓層消費滿 5000 元可兌換威秀電影票，誠品生活新店也推出連續 12 日滿千送百、3C 家電滿萬即贈千元購物金眾多好禮回饋。

而誠品生活新店也攜手幾米團隊打造 10 米高立體藝術裝置「幾米〈月亮男孩〉」，喜迎周年慶帶來新氣象。