00981T掛牌上市 凱基丁紹曾看好AI領航保護台股5-10年 報酬集中少數龍頭

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-24 11:46

台灣資產管理市場再添多資產平衡型 ETF 生力軍！凱基投信推出以全球 BBB 級投資等級債券與台股 25 大上市公司為策略配置的凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金 (00981T-TW)，今 (24) 日於台灣證交所正式掛牌上市。談及市場擔憂股市評價面太貴疑慮，凱基投信董事長丁紹曾表示，隨著 AI、半導體持續驅動全球經濟發展，未來 5 到 10 年保護台股的趨勢不會改變，尤其這種「報酬集中在少數龍頭企業」的現象將延續，同時看好台股長期投資價值不輸美股。

凱基投信以實際行動支持金管會「亞洲資產管理中心」的政策目標，推動台灣 ETF 市場與國際接軌，並積極發行創新的多資產平衡型 ETF。目前台灣證券市場共有兩檔平衡型 ETF，分別是訴求投資標的比重為「股 7 債 3」的凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金 (00980T-TW) 及投資標的比重為「股 3 債 7」的平衡凱基雙核收息 (00981T-TW)，均是由凱基投信發行。

凱基投信董事長丁紹曾表示，觀察 2009 年至去年底統計，台股的長期表現其實優於美股。根據 MSCI 指數數據，台股年化報酬率達 14.5%，高於 MSCI 美國 (相當於 S&P 500) 的 14%，顯見台股長線投資價值不容小覷。

他進一步分析，無論是美國 NASDAQ 的前十大成分股或台股前 50 大、前 25 大成分股，都呈現「集中效應」趨勢，越是集中於龍頭產業與權值股，報酬率就越高。回溯近十年數據，台灣加權指數涵蓋約 1400 檔股票，年化報酬率約 15%；若縮小至 MSCI 台股 100 指數則提升至逾 16%；台灣 50 指數則為逾 17%；若是只有台股前 25 強 (0025)，年化報酬則進一步上看 18%。

凱基投信總經理張慈恩以三句話總結商品設計理念，「相信資產配置、解決投資痛點、打造簡單投資」。凱基投信所有產品都是以資產配置為核心出發點，這也是一間資產管理公司的使命，就是幫投資人解決痛點。長年以來，投資人最重視的需求之一就是股息，從 2007 年喊到現在始終未改變，然而，股票與債券應該各自扮演不同角色，投資組合也不宜過度複雜，因此，凱基投信決定以結合股債平衡的產品，滿足市場需求。

她進一步指出，投資應該是人生的第二順位，難的事就交由專業的投信與資產管理業者來處理，投資人則專注於享受生活。「我們的產品都是為了退休而設計，希望投資人買了之後，可以忘記它的存在，很多年後回頭再看，會驚喜地發現，這是一個很棒的投資，讓我擁有更好的生活。」

證交所董事長林修銘指出，00981T 追蹤的標的指數為「臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」，是由臺灣指數公司及洲際交易所集團旗下 ICE 指數公司合編的第一檔指數，是結合「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表 25 指數」與「ICE 10 年期以上 BBB 美元公司債殖利率加權指數」所構建的平衡型指數，雙方利用國際合作模式互補特色、開發商品。