光寶科Q4 AI伺服器電源和BBU動能強勁 明年挹注營收占比拚25%
鉅亨網記者吳承諦 台北
電源供應廠光寶科 (2301-TW) 受惠 AI 伺服器電源和 BBU 訂單暢旺，8 月單月營收創 35 個月新高達 156 億元，法人指出，儘管第四季雖面臨消費產品淡季，光電、資訊及消費性電子部門營收略微下滑，但在 AI 伺服器電源和 BBU 訂單持續強勁下，第四季獲利及營收可望持平，動能延續至明年。
隨著輝達 Rubin 晶片 TDP 功耗將從 1800W 提升至 2300W，AI 伺服器機櫃功耗大幅攀升，電源系統內含價值持續上升，法人預估 AI 伺服器電源整體潛在市場將從 2025 年 31 億美元增至 2026 年 78 億美元，年增 153%。
展望明年，光寶科在 AI 伺服器電源領域布局完整，50V 電源櫃預計第四季送樣，2026 年挹注營收，法人指出，光寶科 400V HVDC 解決方案正在開發中，預定 2026 年獲得認證，可望搶攻高壓直流電源市場商機。
法人提到，在光寶科獲得 AI 伺服器電源新訂單下，預估 2026 年 AI 伺服器營收占比可望突破 25%，其中 AI 伺服器電源占 20-25%，BBU 占 5-10%，公司在 AI 伺服器電源市占率上看 15-20%，位居有利競爭地位。
技術發展方面，雲端業者正從傳統 48V 架構轉向 400V 或 800V 高壓直流電源系統，以提升能源效率並支援高功耗 AI 運算需求，光寶科憑藉先進研發實力、供應鏈整合能力及與客戶長期合作關係，可望在此波電源架構升級中受惠。
