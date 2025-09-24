康普三大業務穩健推進 營運審慎樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-24 17:13

‌



康普 (4739-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，總經理何柏樟表示，今年公司已成功切入日本與歐洲車廠供應鏈並開始出貨，回收材料的研發與生產亦依計畫推進，依照目前客戶排程，台灣產線接下來幾季都可望維持高稼動率，加上越南廠、電子級硫酸業務成長，三大業務穩健推進下，營運審慎樂觀。

康普越南廠。(圖：業者提供)

康普第二季營收季成長 38%，年成長 31%，8 月單月營收接近新台幣 6.5 億元大關，月增 52%，年增達 116%，創下近三年來新高。

‌



康普指出，根據國際能源總署 (IEA) 發布的《全球電動車展望》，至 2030 年電動車新車銷售佔比預計翻倍，自 2024 年的 20% 提升到 40%，純電車也將逐步取代油電混合與插電式油電車，預估 2030 年全球車用電池需求量將達 2024 年的三倍，於此趨勢下，電池材料的長期需求可望維持穩健成長，中國以外的市場成長亦備受期待。

康普日前正式啟用越南 VINACOREMAX 廠，將成為服務國際客戶的重要成長動能，新廠硫酸鎳年產能 2.5 萬噸，為高鎳三元電池之關鍵原料，高鎳電池有效提升電池容量與續航力。

同時，越南受惠於 RCEP、CPTPP 等區域經貿協定，對亞洲客戶具關稅優勢，降低客戶採購成本並提升產品競爭力，目前該廠已獲多家國際車廠客戶之認可，具備高度市場價值與發展潛力。

除了電池材料，康普集團另一主力產品電子級硫酸，主要於台灣半導體晶圓製程使用，受惠於 AI 帶動的高階製程需求，出貨維持穩定成長。

展望未來，何柏樟指出，公司將維持審慎樂觀態度。短期重點在於完成越南廠產品認證並逐步落實訂單與出貨排程；同時持續深化與國際夥伴合作，並逐步提高回收材料的使用比例，康普在永續委員會中設定明確目標，致力提前符合國際市場及客戶對回收材料的法規要求。