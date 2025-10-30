鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-30 14:55

‌



電源供應廠光寶科 (2301-TW)29 日召開法說會，雖然總經理邱森彬釋出 AI 伺服器業務樂觀展望，但市場解讀為「利多出盡」，今 (30) 日股價開盤即大跌。盤中股價一度觸及跌停價 175.5 元，終場收 181 元，跌破 5 日線，跌幅約 7%，成交量 10.4 萬張，成交量較前一日暴增兩倍。

光寶科法說報喜市場不買單 美系外資下調目標價股價重摔。(圖：shutterstock)

光寶科第三季繳出亮麗成績單，單季每股純益為 2.05 元，創 20 年來單季新高，單季合併毛利率也達 25%，然而外資指出，第三季營業利益不如預期，雖然 AI 需求強勁，但市場競爭加劇、客戶議價空間大，加上高階產品認證進度，恐使營業利益率成長有限，下調市場對其 AI 電源業務潛力的預期，並將買入評等轉為「中立」。

‌



總經理邱森彬仍對明年營運信心滿滿，認為只要 AI 需求持續增長，明年沒有悲觀的理由。公司預期將以今年第四季為基礎，每一季都挑戰繳出營收與獲利雙增的成績單。