OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 周二 (23 日) 在其個人部落格發表題為《豐盛的智能》(Abundant Intelligence) 的文章，闡述了對人工智慧 (AI) 未來的宏大願景。他認為，隨著 AI 技術的飛速發展，獲取 AI 將成為經濟的基本驅動力，甚至最終可能被視為一項基本人權。

cover image of news article
OpenAI 揭示「星際之門」計畫新進展 阿特曼描繪「豐盛智能」未來(圖:shutterstock)

與此同時，OpenAI 宣布其耗資 5000 億美元的「星際之門」(Stargate Project)AI 基礎設施計畫取得重大進展，正式公布了位於美國的五個全新資料中心選址，展現其將抽象願景化為具體建設的決心。


治癒癌症與普及個人化教育

在文章中，阿特曼描繪了一個由強大算力驅動的未來。他提出，如果 AI 能按照預期軌跡發展，驚人的事情將成為可能。他舉例說：「也許用 10 吉瓦 (gigawatt) 的算力，AI 就能找出治癒癌症的方法。或者用同樣的算力，AI 就能為地球上每個學生提供個性化輔導。」。

阿特曼強調，如果算力受限，人類將被迫在這些重大目標之間做出艱難抉擇，這是任何人都想避免的困境。

為了實現這個「智能富足」的時代，阿特曼揭示了一個極具野心的目標：「我們的願景很簡單：我們想要創建一個每週能夠生產 1 吉瓦新 AI 基礎設施的工廠。」。

他坦言，執行這個計畫將「極其困難」，需要數年時間才能達成，並且需要在從晶片、電力、建築到機器人技術的每個層面進行創新。他特別提到，希望能在美國本土建造大量設施，以幫助美國扭轉在晶片廠和新能源產能建設方面落後於其他國家的趨勢。

「星際之門」計畫加速：五大新站點公布

阿特曼的願景正透過「星際之門」計畫逐步實現。這項由 OpenAI 和軟銀 (SoftBank) 主導，並與甲骨文 (ORCL-US)、MGX、Arm(ARM-US)、微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 等巨頭合作的計畫，總投資高達 5000 億美元。

9 月 23 日，OpenAI 宣布了 5 個新的 AI 資料中心地點，分別位於：

• 德克薩斯州沙克爾福德縣 (Shackelford County)

• 德克薩斯州米拉姆縣 (Milam County)

• 俄亥俄州洛茲敦 (Lordstown)

• 新墨西哥州多尼亞安娜縣 (Doña Ana County)

• 以及一個即將公布位置的中西部站點

這五個新站點的加入，使得「星際之門」的計畫容量接近 7 吉瓦，加上與 CoreWeave 的合作項目，讓 OpenAI 有信心提前在 2025 年底前，實現其最初宣布的 10 吉瓦算力承諾。這些設施預計將在美國創造超過 25,000 個直接就業崗位，並帶動數萬個間接工作機會。

強大的合作夥伴與創新的融資模式

此一龐大計畫的背後，是眾多科技巨頭的鼎力支持。今年 7 月，OpenAI 與甲骨文簽署了一項價值超過 3000 億美元的協議，計畫在未來五年內開發高達 4.5 吉瓦的容量。同時，與軟銀合作的另外兩個站點，預計在未來 18 個月內可擴展至 1.5 吉瓦的電力。

此外，OpenAI 近期也與輝達簽署了合作意向書，將部署至少 10 吉瓦的輝達系統。該協議包括輝達對 OpenAI 高達 1000 億美元的投資，具體金額將視系統部署進度而定。首批 1 吉瓦的輝達 Vera Rubin 平台計畫於 2026 年下半年部署。

關於計畫的資金來源，阿特曼也透露了其核心商業邏輯，他指出「增加算力是增加收入的直接關鍵」。他預告，今年稍晚將會公布更多關於融資方案的細節，並暗示他們有一些「有趣的新想法」。

