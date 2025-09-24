【Joe’s華爾街脈動】投資指南：美國以外的已開發市場
Joe Lu
理解投資於美國以外的已開發市場的風險與回報
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 23 日
摘要
- 美國以外的已開發市場透過提供對歐洲、澳洲和日本等成熟經濟體的曝險，為投資組合提供了必要的多元化，有助於減少美國投資者普遍存在的以美國為中心的投資焦點。
- 此資產類別的特點是其獨特的產業分佈概況，以金融和工業股為主，且歷史上提供了比美國股票更具吸引力的估值和更高的股息殖利率。
- 投資者必須考慮不利的貨幣波動風險，這可能侵蝕以美元為基礎的投資者的回報；以及這些已開發經濟體潛在的較慢長期成長。
- 是否納入此一曝險取決於個人的目標，但其近期的表現和具吸引力的估值，已再次確認其作為建構全球均衡投資組合關鍵組成部分的角色。
僅供教育內容 — 並非投資建議、推薦。過往表現不保證未來結果。(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
