鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-24 06:00

‌



美國 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 周一 (22 日) 宣布將投資 OpenAI 千億美元，用於支持其建造超大規模資料中心的計畫。這項措施猶如一顆重磅炸彈，在科技和金融界引起強烈反響，顯著緩解外界對 OpenAI 資金狀況的擔憂，同時推動輝達市值單日飆升約 1600 億美元。

從CoreWeave到OpenAI 輝達如何幫助美國AI繁榮？（圖：Shutterstock）

作為全球最有價值的晶片公司，輝達執行長黃仁勳一直善用資本市場對公司的信任，透過投資和合作為關鍵客戶提供支持，此次對 OpenAI 的注資便是延續了這一模式，此前類似的策略已在 CoreWeave、英特爾以及 xAI 等合作方身上出現。

‌



根據 NewStreet Research 測算，OpenAI 每獲輝達 100 億美元投入，未來將購買 350 億美元的輝達晶片。這種「資金換算力」的循環模式雖壓縮了輝達部分利潤率，但確保了需求持續性，也為資金緊張的 AI 企業提供了生命線，分析師預期輝達可能會對 xAI 等更多公司提供類似支持。

目前，OpenAI 每月活躍用戶達 7 億，但預計到 2029 年前累計虧損 440 億美元，龐大的晶片採購與資料中心租賃支出使其融資成本遠高於微軟等成熟企業，而輝達的直接背書將顯著降低債務市場對 OpenAI 的風險評估，助其未來以更低利率獲得貸款。

除 OpenAI 外，輝達近期動作頻頻。它持有 CoreWeave 約 7% 的股份，並簽訂總額 63 億美元的協議，保障 2032 年前的雲算力供需。

此外，輝達日前也投資 50 億美元入股英特爾，推動 GPU 與處理器兼容優化以滲透 PC 市場，還作為戰略投資者加入馬斯克的 xAI 及全球 AI 資料中心合作計畫。