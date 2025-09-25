鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-25 04:00

‌



瑞銀上調特斯拉Q3交車量，預測有望創下單季歷史最高紀錄。（圖：Shutterstock）

10 月初，特斯拉將公布第三季交車數據。瑞銀上調對特斯拉的預測，從 43.1 萬輛調整至 47.5 萬輛，增加近 10%。該預測也意味較特斯拉上季交付量增長 24%。

‌



瑞銀指出，隨著特斯拉積極推銷新車型 Model Y 升級版，以及美國消費者在電動車稅收抵免到期前希望充分利用這一政策，特斯拉在美國的交付量應該會非常強勁。

更有甚至，瑞銀樂觀地認為，今年 Q3 特斯拉還有可能超出其預期，創下特斯拉單季交付量歷史最高紀錄。

此前特斯拉的單季最佳交付數據發生在 2024 年第四季，交付量超過 49.5 萬輛。業界本來認為，除非出現異常情況，否則特斯拉很難在今年 Q3 打破這一紀錄。

特斯拉的銷售近期出現好轉趨勢，不僅僅在美國，歐洲市場也有一定反彈。瑞銀稱，截至目前，特斯拉在歐洲的前八大市場本季交付量成長約 22%。