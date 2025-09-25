瑞銀上調特斯拉Q3交車量 預測有望創下單季歷史最高紀錄
市場普遍預期，美國稅收抵免在 9 月底到期，將刺激消費者加大購買力度，特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 等電動車製造商將在本季度迎來交車高峰。
10 月初，特斯拉將公布第三季交車數據。瑞銀上調對特斯拉的預測，從 43.1 萬輛調整至 47.5 萬輛，增加近 10%。該預測也意味較特斯拉上季交付量增長 24%。
瑞銀指出，隨著特斯拉積極推銷新車型 Model Y 升級版，以及美國消費者在電動車稅收抵免到期前希望充分利用這一政策，特斯拉在美國的交付量應該會非常強勁。
更有甚至，瑞銀樂觀地認為，今年 Q3 特斯拉還有可能超出其預期，創下特斯拉單季交付量歷史最高紀錄。
此前特斯拉的單季最佳交付數據發生在 2024 年第四季，交付量超過 49.5 萬輛。業界本來認為，除非出現異常情況，否則特斯拉很難在今年 Q3 打破這一紀錄。
特斯拉的銷售近期出現好轉趨勢，不僅僅在美國，歐洲市場也有一定反彈。瑞銀稱，截至目前，特斯拉在歐洲的前八大市場本季交付量成長約 22%。
與此同時，過去 12 周特斯拉在中國的交付量激增約 33%，土耳其和韓國的交付量也強勁增長。
