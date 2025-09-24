〈焦點股〉仁寶傳拿下戴爾千億元伺服器訂單 亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
代工廠仁寶 (2324-TW) 近日傳出拿下戴爾 (DELL-US) 伺服器訂單，且規模達千億元等級，且最快下半年交貨，雖公司未直接證實消息，不過仍激勵仁寶今 (24) 日價量齊揚，亮燈漲停鎖住 34.5 元，成交爆量超過 11 萬張。
仁寶早盤以 32.1 元開高走高，盤中攻上漲停鎖住 34.5 元，一舉站上年線，排隊委買單超過 5 萬張，成交則爆大量超過 11 萬張，成交量暫居上市公司第三名。不過三大法人近日呈現賣超，上周三大法人合計賣超 2.3 萬張。
仁寶非 PC 營收比重約 25%，其中，伺服器相關營收占非 PC 中的 2%，而 AI 伺服器僅佔伺服器營收低個位數百分比。雖仁寶在伺服器發展腳步較慢，但近年積極布局，伺服器更為今年重點發展領域，力拚 AI 伺服器營收比重占整體伺服器提升至 15 到 20%。
為因應關稅政策，仁寶也斥資 3 億美元 (約新台幣 90 億元) 強化北美市場布局，並聚焦伺服器業務，建置 L10 及 L11 產能，包含增資 Compal America(US)Inc. 2.25 億美元 (約新台幣 67.5 億元)，以及新設美國子公司 7500 萬美元 (約新台幣 22.5 億元)。
仁寶近日與無水直導式晶片液冷廠商 Zutacore，攜手打造整合型伺服器與冷卻解決方案。此外，也跨足無人載具領域，與雷虎 (8033-TW) 合作開發「全網整合通訊模組」，共同開發專為視距外 (BVLOS) 無人載具應用設計。
