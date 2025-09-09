〈電子五哥營收〉仁寶前8月營收4969億年減逾1成 仍看好下半年略優上半年

‌



非 PC 產品方面，仁寶提到，5G、伺服器、車用、醫療及工業等產品，目前營收比重約 4 至 5%，看好今年在 5G 與伺服器帶動下，非 PC 產品全年有望年增 20%，將持續提升高附加價值產品占比，目標在 2027 年 PC 與非 PC 比重達 60:40。