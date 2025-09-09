〈電子五哥營收〉仁寶前8月營收4969億年減逾1成 仍看好下半年略優上半年
鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 588.09 億元，月增 0.4%，年減 30.1%；累計今年前 8 月營收 4969.41 億元，年減 16.8%。展望後市，仁寶維持先前法說會看法，認為第三季與第四季將溫和成長，下半年表現將略優於上半年。
至於 PC 出貨，仁寶 8 月 PC 出貨 230 萬台，月對月持平，年減 20.69%。展望第三季，仁寶維持與法說會相同看法，預期第三季 PC 出貨季對季將成長低個位數百分比，其中，商用需求將優於消費型。
非 PC 產品方面，仁寶提到，5G、伺服器、車用、醫療及工業等產品，目前營收比重約 4 至 5%，看好今年在 5G 與伺服器帶動下，非 PC 產品全年有望年增 20%，將持續提升高附加價值產品占比，目標在 2027 年 PC 與非 PC 比重達 60:40。
至於產能布局，仁寶在美國與墨西哥據點主要聚焦伺服器業務，將建置 L10 與 L11 產能，少部分投入車用及 NB 產品，預計 2026 上半年量產。
另外，金寶 (2312-TW) 今日也公告 8 月營收 109.92 億元，月增 2.36%，年減 20.16%；累計今年前 8 月營收 1008.86 億元，年增 0.32%。
金寶先前提到，上半年客戶拉貨力道強勁，帶動上半年整體營收成長，展望下半年，雖看好第三季市場動能回升，不過第四季仍有關稅等不確定因素，認為今年上下半年營收水準將持平。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇