〈焦點股〉仁寶攜Zutacore攻AI資料中心冷卻商機 一度觸漲停

仁寶今天早盤以 28.1 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 30.5 元，但位鎖住，雖隨後漲幅稍收斂，不過截至 11 點，股價暫報 30 元，仍大漲超過 8%，拉出一根長紅 K，並站回季線與半年線，成交爆量超過 5.7 萬張。

‌



Zutacore 技術長 My D. Truong 表示，此合作將 2 項技術優勢結合，專為 AI 高強度工作負載設計，從超大規模資料中心到邊緣運算皆適用。Zutacore 的無水雙相直導式晶片冷卻採用非導電、抗腐蝕的介電液，能即時於熱源移除熱量，即使在受限的邊緣環境下也能保持處理器穩定降溫。