〈焦點股〉仁寶攜Zutacore攻AI資料中心冷卻商機 一度觸漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 攜手無水直導式晶片液冷廠商 Zutacore，共同打造整合型伺服器與冷卻解決方案，激勵仁寶今 (12) 日價量齊揚，股價一度觸及漲停板。
仁寶今天早盤以 28.1 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 30.5 元，但位鎖住，雖隨後漲幅稍收斂，不過截至 11 點，股價暫報 30 元，仍大漲超過 8%，拉出一根長紅 K，並站回季線與半年線，成交爆量超過 5.7 萬張。
仁寶電腦數據中心設施解決方案事業群副總張耀文表示，與 Zutacore 合作，將冷卻技術導入高效能伺服器產品線，結合 Zutacore 的 HyperCool 平台，讓資料中心更具成本效益，以拓展 AI 工作負載。
Zutacore 技術長 My D. Truong 表示，此合作將 2 項技術優勢結合，專為 AI 高強度工作負載設計，從超大規模資料中心到邊緣運算皆適用。Zutacore 的無水雙相直導式晶片冷卻採用非導電、抗腐蝕的介電液，能即時於熱源移除熱量，即使在受限的邊緣環境下也能保持處理器穩定降溫。
仁寶 8 月營收 588.09 億元，月增 0.4%，年減 30.1%；累計今年前 8 月營收 4969.41 億元，年減 16.8%。展望下半年，認為第三季與第四季將溫和成長，下半年表現略優於上半年。
