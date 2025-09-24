search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

00982A (群益台灣精選強棒主動式ETF基金)是什麼？經理人歷史績效？配息？與可以存股嗎？

鉅亨研報


00982A 主動式 ETF 是什麼？經理人歷史績效？配息？與可以存股嗎？選股邏輯是什麼？經理人歷史績效與大盤指數比較有贏嗎？公開資訊統整給您！

cover image of news article
00982A (群益台灣精選強棒主動式ETF基金)是什麼？經理人歷史績效？配息？與可以存股嗎？ (圖:shutterstock)

00982A 基本資料


代號

00982A

基金類型

主動式交易所基金

基金經理人

陳沅易

經理年費

0.80%

保管年費

0.035%

風險屬性

RR4

配息頻率

季配息

成立日滿 60 日後，

每年 2、5、8、11 除息

收益平準金

參考資料來源：群益投信

■完整文章請參考:

00982A (群益台灣精選強棒主動式 ETF 基金) 是什麼？經理 人歷史績效？配息？與可以存股嗎？

00982A 現任基金經理人資料

主動式 ETF 有點像是傳統的封閉式基金，績效表現會以經理人主動操盤表現為主，因此經理人過去績效也需要做功課。

以下為陳沅易先生曾任基金經理人的基金列表：

基金名稱 (部分列表)

任職期間 (起 - 迄)

群益平衡王基金

2024/12/01 - 迄今, 2022/07/11 - 2023/12/31, 2008/04/17 - 2009/09/22, 2003/08/15 - 2007/03/27

群益奧斯卡基金

2024/05/28 - 迄今

群益馬拉松基金

2024/01/01 - 迄今

群益創新科技基金

2024/07/10 - 2024/09/30

參考資料來源：群益投信公開說明書 (列出近期 4 檔）

■完整文章請參考：

00982A (群益台灣精選強棒主動式 ETF 基金) 是什麼？經理人歷史績效？配息？與可以存股嗎？

00982A 成分股

個股名稱

投資比例

(%)

個股名稱

投資比例

(%)

台積電

8.06

旺矽

2.86

鴻海

3.92

高技

2.66

聖暉 *

3.87

致茂

2.61

台達電

3.41

華擎

2.6

緯穎

3.21

帆宣

2.56

智邦

3.05

尖點

2.47

奇鋐

3.04

神達

2.47

精測

3.01

金像電

2.47

京元電子

2.93

文曄

2.41

達興材料

2.86

勤誠

2.39

資料更新日期：2025.09.10

 

已經歷一次配息，00982A 配息下次可關注 11 月公告。

→永豐金證券→豐存股已上架 00982A，投資人有興趣可立即前往存股。

文章標籤

永豐金證券趨勢分析存股主動式ETF配息

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty