00982A (群益台灣精選強棒主動式ETF基金)是什麼？經理人歷史績效？配息？與可以存股嗎？

00982A 基本資料

代號 00982A 基金類型 主動式交易所基金 基金經理人 陳沅易 經理年費 0.80% 保管年費 0.035% 風險屬性 RR4 配息頻率 季配息 成立日滿 60 日後， 每年 2、5、8、11 除息 收益平準金 有

00982A 現任基金經理人資料

主動式 ETF 有點像是傳統的封閉式基金，績效表現會以經理人主動操盤表現為主，因此經理人過去績效也需要做功課。

以下為陳沅易先生曾任基金經理人的基金列表：

基金名稱 (部分列表) 任職期間 (起 - 迄) 群益平衡王基金 2024/12/01 - 迄今, 2022/07/11 - 2023/12/31, 2008/04/17 - 2009/09/22, 2003/08/15 - 2007/03/27 群益奧斯卡基金 2024/05/28 - 迄今 群益馬拉松基金 2024/01/01 - 迄今 群益創新科技基金 2024/07/10 - 2024/09/30

參考資料來源：群益投信公開說明書 (列出近期 4 檔）

00982A 成分股

個股名稱 投資比例 (%) 個股名稱 投資比例 (%) 台積電 8.06 旺矽 2.86 鴻海 3.92 高技 2.66 聖暉 * 3.87 致茂 2.61 台達電 3.41 華擎 2.6 緯穎 3.21 帆宣 2.56 智邦 3.05 尖點 2.47 奇鋐 3.04 神達 2.47 精測 3.01 金像電 2.47 京元電子 2.93 文曄 2.41 達興材料 2.86 勤誠 2.39

資料更新日期：2025.09.10