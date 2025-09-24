00982A (群益台灣精選強棒主動式ETF基金)是什麼？經理人歷史績效？配息？與可以存股嗎？
00982A 主動式 ETF 是什麼？經理人歷史績效？配息？與可以存股嗎？選股邏輯是什麼？經理人歷史績效與大盤指數比較有贏嗎？公開資訊統整給您！
00982A 基本資料
|
代號
|
基金類型
|
主動式交易所基金
|
基金經理人
|
陳沅易
|
經理年費
|
0.80%
|
保管年費
|
0.035%
|
風險屬性
|
RR4
|
配息頻率
|
季配息
成立日滿 60 日後，
每年 2、5、8、11 除息
|
收益平準金
|
有
參考資料來源：群益投信
■完整文章請參考:
00982A 現任基金經理人資料
主動式 ETF 有點像是傳統的封閉式基金，績效表現會以經理人主動操盤表現為主，因此經理人過去績效也需要做功課。
以下為陳沅易先生曾任基金經理人的基金列表：
|
基金名稱 (部分列表)
|
任職期間 (起 - 迄)
|
群益平衡王基金
|
2024/12/01 - 迄今, 2022/07/11 - 2023/12/31, 2008/04/17 - 2009/09/22, 2003/08/15 - 2007/03/27
|
群益奧斯卡基金
|
2024/05/28 - 迄今
|
群益馬拉松基金
|
2024/01/01 - 迄今
|
群益創新科技基金
|
2024/07/10 - 2024/09/30
參考資料來源：群益投信公開說明書 (列出近期 4 檔）
■完整文章請參考：
00982A 成分股
|
個股名稱
|
投資比例
(%)
|
個股名稱
|
投資比例
(%)
|
台積電
|
8.06
|
旺矽
|
2.86
|
鴻海
|
3.92
|
高技
|
2.66
|
聖暉 *
|
3.87
|
致茂
|
2.61
|
台達電
|
3.41
|
華擎
|
2.6
|
緯穎
|
3.21
|
帆宣
|
2.56
|
智邦
|
3.05
|
尖點
|
2.47
|
奇鋐
|
3.04
|
神達
|
2.47
|
精測
|
3.01
|
金像電
|
2.47
|
京元電子
|
2.93
|
文曄
|
2.41
|
達興材料
|
2.86
|
勤誠
|
2.39
資料更新日期：2025.09.10
已經歷一次配息，00982A 配息下次可關注 11 月公告。
