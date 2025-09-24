鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-24 11:01

‌



研調機構 Counterpoint Research 指出，拉丁美洲智慧型手機出貨量年增 4%。在經濟逆風下，市場需求依然展現韌性，主要受到品牌間激烈的價格競爭與促銷活動推動。同時，去年同期基期較低也為第二季成長提供助力。

研調：拉丁美洲智慧手機出貨Q2逆勢成長4% 三星市占33%穩居龍頭。(圖：shuttterstock)

Counterpoint Research 資深分析師 Tina Lu 表示，受季節性因素帶動，第二季出貨量亦呈現季增。第二季是拉丁美洲全年第二大銷售旺季，多數國家的母親節落在 5 月（阿根廷除外），父親節促銷則持續至 6 月中旬，進一步推升市場需求。不過，巴西與墨西哥表現相對疲弱。墨西哥經濟高度依賴來自美國的匯款，但移民情勢不穩定已成為限制因素。

‌



相較之下，阿根廷、智利與秘魯則展現強勁成長，其中阿根廷因去年基期低，今年出貨量翻倍；秘魯則受惠於消費需求提升與中國品牌的激烈競爭。

談及巴西市場時，Tina 提到，自去年以來，多家中國一線品牌陸續進入巴西市場，但摩托羅拉與三星仍合計掌握超過 70% 的市佔。主要原因在於新進品牌需要時間累積品牌認知度，同時在產能擴張上也面臨挑戰。而在阿根廷市場，這些新進手機 OEM 同樣遭遇類似問題。

Counterpoint Research 資深分析師 Benjamin Corona 指出，2025 年第二季，拉丁美洲 5G 滲透率達到 42%。不過，對當地消費者而言，5G 並非首要考量，多數人更在意價格，或選擇相機更佳、螢幕更大或記憶體更大的裝置。

中國品牌仍以 4G 智慧型手機來提升市場市佔，但同時逐步增加 5G 機種。在中國品牌中，OPPO 的 5G 佔比最高。整體來看，Apple、Samsung 與 OPPO 是拉丁美洲 5G 智慧型手機的主要領導者。

在各家表現部份，三星在 A 系列新機帶動下，第二季出貨量年增 8%。透過調降價格、針對中階機種提供大幅折扣，以及大規模廣告行銷活動，進一步鞏固其在拉丁美洲的領導地位。

摩托羅拉出貨量持續年減，主要受到墨西哥市場年減近 64% 的拖累，並面臨來自三星與小米的激烈競爭。不過，品牌在季末出貨已有回升跡象；Apple 第二季出貨量則年減 10%，主要受巴西需求降溫影響。該國自 2024 年第四季以來通膨壓力持續，加上第一季遞延庫存影響，進一步拖累 Apple 第二季表現。