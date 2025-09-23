安成生技產後憂鬱藥物臨床二期Q4解盲 明年進入授權金高峰期
鉅亨網記者劉玟妤 台北
安成生技 (6610-TW) 旗下 NORA520 用於治療產後憂鬱症的創新口服藥物，已完成美國二期臨床試驗收案，預計今年第四季解盲。董事長吳怡君今 (23) 日指出，合併杜康藥業後，除 NORA520 外，EBS 及環狀肉芽腫、異位性皮膚炎等三大新藥產品同步推進，預計明年進入授權高峰期，為營運注入動能。
安成生技指出，目前已有多家國際藥廠對 NORA520 表達高度興趣，預期將為安成生技帶來可觀的授權收入。
除 NORA520，安成生技也全力推進 AC-203 單純行表皮分解性水皰症 (EBS) 以及 AC-1101 的環狀肉芽腫、異位性皮膚炎兩大藥物。總經理蔡承恩表示，AC-203 正積極推進全球多國多中心第二 / 三期臨床試驗，預計明年可進行期中分析並展開授權洽談，AC-1101 則正向美國 FDA 申請孤兒藥資格認定。
安成生技與杜康藥業合併後，資本額將提升至 20.36 億元，將進一步強化國際藥廠談判籌碼，同時提升公司整體投資價值。吳怡君進一步指出，公司已啟動 IPO 計劃，目標 2027 年掛牌。
