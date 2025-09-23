安成生技產後憂鬱藥物臨床二期Q4解盲 明年進入授權金高峰期

安成生技 (6610-TW) 旗下 NORA520 用於治療產後憂鬱症的創新口服藥物，已完成美國二期臨床試驗收案，預計今年第四季解盲。董事長吳怡君今 (23) 日指出，合併杜康藥業後，除 NORA520 外，EBS 及環狀肉芽腫、異位性皮膚炎等三大新藥產品同步推進，預計明年進入授權高峰期，為營運注入動能。