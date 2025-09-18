安成生技產後憂鬱新藥完成美國二期臨床收案 Q4公布解盲關鍵數據
鉅亨網記者劉玟妤 台北
安成生技 (6610-TW) 宣布旗下產後憂鬱症的口服新藥 NORA520，已完成美國二期臨床試驗的受試者收案。此次試驗共納入 93 位受試者，療程結束後將展開完整療效數據分析，預計今年第四季公布解盲關鍵數據 (Top-line results)。
安成生說明，NORA520 為透過合併杜康藥業後取得的新藥資產，並以前驅藥物 (Prodrug) 概念設計的改良型口服劑型，適應症為產後憂鬱症與重度憂鬱症 (Major Depressive Disorder)。
安成生合併杜康藥業預計在 9 月 30 日完成，將增發 9600 萬新股給杜康藥業，實收資本額由新台幣 10.76 億元，提升至 20.36 億元。藉由此次整併，安成生研發版圖從罕見疾病與發炎性皮膚炎領域，拓展至中樞神經 (CNS) 治療領域，強化研發多元性，並提升整體產品組合價值。
安成生表示，未來將加速全球授權與國際合作的腳步，看好公司營運前景。
