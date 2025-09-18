安成生技產後憂鬱新藥完成美國二期臨床收案 Q4公布解盲關鍵數據

安成生技 (6610-TW) 宣布旗下產後憂鬱症的口服新藥 NORA520，已完成美國二期臨床試驗的受試者收案。此次試驗共納入 93 位受試者，療程結束後將展開完整療效數據分析，預計今年第四季公布解盲關鍵數據 (Top-line results)。