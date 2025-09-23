無人機台灣隊成軍！7案獲經部3.26億補助開發關鍵晶片及模組
為提升台灣在全球無人機產業的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，經濟部通過總計約 3.26 億元新台幣的「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」。此次共有 7 個申請案脫穎而出，包含海華科技、中光電智能機器人、英濟、智邦科技、威力工業網絡、台灣希望創新及易發精機。這項計畫聚焦發展 AI 影像晶片與低成本飛控板，旨在加速無人機領域關鍵技術的自主化，助力台灣邁向智慧空域的新時代。
這 7 個補助計畫不僅在技術上有突破性創新，也將強化國內產業鏈，為無人機產業創造新機會。重點計畫摘要如下：
AI 影像與飛控系統：強化核心自主性
-
先進 AI 影像模組（海華科技、台灣希望創新）： 海華科技與台灣希望創新合作，開發高效能 AI 影像平台，應用於災害防治與智慧物流。此案採用聯發科 Genio 720 晶片，並已展開國際專利布局。
-
可量產 AI 影像晶片（中光電、芯鼎）： 中光電智能機器人與芯鼎科技攜手開發無人機 AI 影像晶片，採用 6 奈米製程，支援 8K 錄影與高達 100+ TOPS 的 AI 算力，可實現全向避障。成果將優先導入警政與國防市場，預期三年內累積產值可達 10 億元，減少對中國製無人機的依賴。
-
AI 影像處理與辨識（英濟）： 英濟專注於 AI 影像處理與雷射掃描整合，結合熱成像等技術，應用於安防、倉儲、農業及救難等多元場景，提升作業效率與安全性。
飛控系統與生態鏈：打造國產一條龍
-
高效能飛控板（智邦科技）： 智邦科技投入開發高效能無人載具控制器，與國內晶片供應鏈合作，提升抗干擾與多場域適配性，強化國產飛控方案的國際競爭力。
-
國產飛控系統生態鏈（威力工業網絡、和迪科技）： 威力工業網絡與和迪攜手，研發符合 NCC 規範的國產飛控系統，實現超過 300 公里的遠距通訊，建構從設計到量產的一條龍能力，提升國產無人機的自主性。
-
高性能飛控模組（台灣希望創新）： 台灣希望創新結合亞信電子國產處理器，打造高性能飛控模組，其速度可與國際主流產品媲美。同時也開發馬達控制器、長距離通訊等多種零組件，加速「國機國造」的進程。
-
飛控與載具驗證平台（易發精機）： 易發精機開發驗證平台，以國產微控制器為核心，與全球主流開源軟體高度相容，大幅提升飛控精準度與穩定性，有助於國產飛控產品的商業化與國際合作。
此計畫的推動，象徵台灣無人機產業在關鍵技術自主上邁出重要一步，不僅能鞏固國防自主能力，也為民生與商業應用開創新局。
