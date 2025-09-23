無人機台灣隊成軍！7案獲經部3.26億補助開發關鍵晶片及模組

為提升台灣在全球無人機產業的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，經濟部通過總計約 3.26 億元新台幣的「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」。此次共有 7 個申請案脫穎而出，包含海華科技、中光電智能機器人、英濟、智邦科技、威力工業網絡、台灣希望創新及易發精機。這項計畫聚焦發展 AI 影像晶片與低成本飛控板，旨在加速無人機領域關鍵技術的自主化，助力台灣邁向智慧空域的新時代。