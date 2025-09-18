鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-18 20:42

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 宣布，推出三款全新開放標準模組 Open Standard Modules (OSM)，應用於工業自動化與機器人、人機介面（HMI）、工業資訊娛樂與強固型平板、無人機檢測與工業車輛。

安勤推3款OSM新品 鎖定機器人、無人機等應用。(圖：安勤提供)

安勤本次推出的模組 OSM-IMX93、OSM-IMX8MM 與 OSM-3568，涵蓋 NXP 與 Rockchip 平台，提供從高效節能到強大運算能力的完整產品線，並符合現今工業與物聯網環境對穩定性與耐用性的嚴格要求。

此外，OSM 標準模組具有體積小巧與高針腳彈性的設計，從 332 pins 至 662 pins，大幅提升與主機板整合的靈活度，且皆具備工業級耐震與抗溫能力，可因應嚴苛操作環境，包括戶外應用與長時間運作場景。

安勤表示，三款全新 OSM 模組為多樣化應用奠定基石，包括工業自動化與機器人，透過緊湊且堅固的模組，可驅動機械手臂、機台控制器與自動化系統，實現穩定的即時運算。

人機介面（HMI）具備豐富顯示能力與高 I/O 彈性，適用於控制面板、操作終端與互動式資訊站；工業資訊娛樂與強固型平板透過多媒體模組確保順暢的影像播放與圖形表現，適合工業資訊娛樂系統與強固型行動裝置。