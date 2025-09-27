Joe Lu 2025-09-27 13:52

美股因通膨數據符合預期而上漲，但公債殖利率攀升與地緣政治逆風，呈現出複雜的局勢

【Joe's華爾街脈動】通膨數據激勵美股反彈，市場焦點轉向殖利率與台股類股輪動

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 26 日 美東時間

摘要

美國市場因通膨數據符合預期而上漲，但攀升的公債殖利率和地緣政治因素，預示著一個複雜的風險環境。

美國股市漲勢普遍，由公用事業和非必需消費品類股領漲。在美國發表晶片多元化評論後，台灣市場面臨資金從台積電 (TSMC) 輪動的壓力。

10 年期美國公債殖利率攀升至 4.18%。這表明儘管個人消費支出 (PCE) 報告符合預期，固定收益市場仍對持續的通膨壓力保持警惕。

核心個人消費支出 (PCE) 通膨率如預期般穩定在 2.9%。強勁的個人收入和支出數據，突顯了消費者信心，但也使聯準會的政策路徑變得複雜。

俄羅斯削減燃料出口正推升油價。美國提議的關稅及晶片供應鏈多元化的評論，則直接影響亞洲市場。

核心的觀點在於美國股市與債市之間傳遞出的矛盾訊號。(全文未完)