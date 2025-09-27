search icon



Meta砸數十億殺入機器人領域！技術長首曝：和AR同級但不做硬體 要用軟體「統治」生態

鉅亨網編譯陳韋廷


美國科技媒體《The Verge》報導，Meta 技術長 Andrew Bosworth 近期首次揭露，該公司已將人形機器人 (內部代號「Metabot」) 研發提升至與 AR(擴增實境)同等策略高度，未來將投入數十億美元，此舉標誌著 Meta 正式入局先進機器人賽道。

cover image of news article
Meta砸數十億殺入機器人領域！技術長首曝：和AR同級 要用軟體「統治」生態（圖：Shutterstock）

此前，Meta 已在執行長祖克柏指示下成立專門研究團隊，主攻核心技術難題。


Bosworth 強調，業界普遍認為硬體是人形機器人瓶頸，但 Meta 判斷真正的挑戰在軟體，現有機器人雖能完成行走、後空翻等動作，卻因無法精準感知和控制力量，連「拿起水杯」這類精細操作都易失敗，解決軟體問題成為當前首要任務。

為實現突破，Meta 打算借鑒 Android 開放平台策略，不主攻硬體製造，而是開發強大軟體系統，並授權給其他生產商，兼容符合規格的硬件，推動行業生態共建。

在技​​術層面，Meta 新成立的超級智慧 AI 實驗室將與機器人團隊合作，建構模擬現實物理規律的「世界模型」，彌補機器人「感測器迴路」缺失，提升空間感知與操作能力。

Bosworth 同時質疑特斯拉視覺資料驅動路徑，認為機器人資料擷取難度較高，故選擇自建基礎模型。

團隊方面，Meta 組成了「星光陣容」：由自駕公司 Cruise 前執行長 Marc Whitten 領導，並吸收 MIT 教授、「最偉大機器人專家」金相培加盟，多位 Meta 十年資歷資深工程師也加入核心團隊。這場押注數十億美元的機器人競賽，正透過「軟體破局 + 生態開放」策略，重塑產業格局。

Meta機器人Android軟體硬體生態

