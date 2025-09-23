台嘉碩估下半年營收優於上半年 子公司嘉碩生醫積極開拓應用

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-23 12:24

石英元件廠台嘉碩 (3221-TW)2025 年下半年營運看法趨於正面，下半年營收可望超越上半年的 11.07 億元，同時在石英元件本業部分並已切入 AI 應用在資料傳輸端；同時，台嘉碩對子公司嘉碩生醫積極開拓應用面，並將在 25 日起參與 2025 Cares Expo 台北國際照顧博覽會。

台嘉碩董事長黃鈺同。(鉅亨網記者張欽發攝)

台嘉碩 2025 年上半年營收 11.07 億元，毛利率 19.94%，稅後虧損 1193 萬元，每股虧損 0.12 元。

台嘉碩 2025 年第一 季營收 5.49 億元、第二季 5.57 億元，由台嘉碩手中訂單來看，法人推估台嘉碩第三季營收表現將優於第二季，而第四季將與第三季持平，整體而言，下半年營收可望超越上半年的 11.07 億元。

而對台嘉碩持股 82.16% 的嘉碩生醫，對於其開發艾普定 (iProtin) 手持式免疫檢測平台，適用於多種疾病的預防追蹤及檢測，嘉碩生醫積極開拓其應用面，並將在 25 日起參與 2025 Cares Expo 台北國際照顧博覽會。