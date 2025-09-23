閎康矽光子檢測接單旺 將在日本建第四座實驗室

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-23 16:44

隨著 AI 資料中心高速傳輸需求激增，帶動矽光子需求，閎康 (3587-TW) 布局光電領域已久，掌握晶片到模組端客戶，相關材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 近期明顯升溫。此外，為因應日本業務增長加速，將在日本設立第四座實驗室，同樣位於名古屋，可望自明年第二季起貢獻業績。

閎康科技。(鉅亨網資料照)

閎康深耕光電產業已久，客戶涵蓋整條產業鏈，包括上游的雷射磊晶材料、雷射二極體到光電模組封裝乃至美系晶片大廠，隨著交換器規格升級成為 AI 資料中心升級的關鍵，閎康近期感受到相關光電元件驗證需求明顯提升，尤其以美系客戶動作較積極。

閎康指出，現階段光通訊演進的三條路徑，包括 EEL、VCSEL 與雷射，公司都已有佈局，尤其二次離子質譜儀 (SIMS) 在檢測相關元件扮演關鍵要角，且公司 SIMS 產能目前為亞洲第一、全球第二，可望進一步滿足客戶訂單。

此外，閎康上半年日本業績年增 58%，隨著日本半導體產業復興，當地檢測需求熱絡。閎康表示，為因應客戶需求不斷增加，已規劃在名古屋設置第二座實驗室，也是公司位於日本的第四座實驗室，且檢測領域也將從 MA 跨入 FA，將於明年初完工，第二季開始貢獻營收，成為明年新動能。