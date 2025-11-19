技嘉受惠AI伺服器新品放量 Q4淡季不淡營運看俏
鉅亨網記者吳承諦 台北
技嘉（2376-TW）第四季雖面臨傳統板卡產業淡季，但法人表示，在輝達（NVIDIA）AI 伺服器新品 GB300 上市效應帶動下，整體營運將呈現淡季不淡的強勁態勢，第四季營收可望雙位數成長。
法人提到，第四季本應是主機板與顯示卡的出貨淡季，然而技嘉受惠於 AI 伺服器 GB300 新品啟動量產出貨，有效抵銷消費性產品的季節性影響 ，在產品組合優化下，預期單季毛利率將維持在第三季的 10% 水準，營業利益則有望季增 25%。
針對顯卡業務展望，法人特別點出輝達即將推出的 50 系列新款繪圖晶片（GPU），將成為推升 2025 年板卡業務的重要動能 。在新品上市助攻與 PC 產業復甦下，法人看好 2025 年技嘉的主機板與繪圖卡營收將分別年增 19% 與 40%，加上 AI 伺服器需求續強，為明年營運增添雙重柴火 。
在長期成長動能方面，法人強調 AI 伺服器仍是技嘉的核心成長引擎，隨著全球 AI 基礎建設浪潮延續，該業務佔比將持續攀升 。預估 2025 年與 2026 年 AI 伺服器佔全公司營收比重將分別達到 55% 與 61%，年成長率維持在三成左右的高檔水準 。
為應對強勁的 AI 訂單需求，技嘉已宣布將 2026 年資本支出由今年的 8 億元擴增至 10 至 12 億元，增幅上看 50%。此外，技嘉董事會亦決議斥資 14 億元購置總部附近大樓，積極擴大營運規模。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 技嘉旗下技鋼SC25展出AI全系列伺服器與液冷機櫃 鎖定高效能運算極限
- 記憶體缺貨價漲題材夯 PC品牌華碩、技嘉、宏碁各有備戰之道
- 明年資本支出上看12億元、增50% 記憶體尚有一季存貨因應
- 前3季EPS 13.77元 AI伺服器營收占比60% 訂單能見度達明年底
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告