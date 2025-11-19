鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-19 16:53

技嘉（2376-TW）第四季雖面臨傳統板卡產業淡季，但法人表示，在輝達（NVIDIA）AI 伺服器新品 GB300 上市效應帶動下，整體營運將呈現淡季不淡的強勁態勢，第四季營收可望雙位數成長。

技嘉受惠AI伺服器新品放量 Q4淡季不淡營運看俏。(圖：shutterstock)

法人提到，第四季本應是主機板與顯示卡的出貨淡季，然而技嘉受惠於 AI 伺服器 GB300 新品啟動量產出貨，有效抵銷消費性產品的季節性影響 ，在產品組合優化下，預期單季毛利率將維持在第三季的 10% 水準，營業利益則有望季增 25%。

針對顯卡業務展望，法人特別點出輝達即將推出的 50 系列新款繪圖晶片（GPU），將成為推升 2025 年板卡業務的重要動能 。在新品上市助攻與 PC 產業復甦下，法人看好 2025 年技嘉的主機板與繪圖卡營收將分別年增 19% 與 40%，加上 AI 伺服器需求續強，為明年營運增添雙重柴火 。

在長期成長動能方面，法人強調 AI 伺服器仍是技嘉的核心成長引擎，隨著全球 AI 基礎建設浪潮延續，該業務佔比將持續攀升 。預估 2025 年與 2026 年 AI 伺服器佔全公司營收比重將分別達到 55% 與 61%，年成長率維持在三成左右的高檔水準 。