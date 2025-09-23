鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-23 14:50

新加坡 8 月份的核心與整體通膨率雙雙放緩，表現低於經濟學家的預期。

新加坡8月核心通膨降至0.3% 低於預期 (圖:shutterstock)

新加坡統計局周二 (23 日) 公布的數據顯示，做為金管局主要關注的物價指標，不包含住宿和私人交通成本的核心通膨率，從 7 月份的 0.5% 降至 8 月份的 0.3%。此數據低於媒體調查中，經濟學家預估的 0.5%。

‌



通膨放緩的主要原因是服務業通膨的緩和。若與前 1 個月相比，核心物價則微幅上漲 0.1%。另一方面，包含所有項目的整體通膨率也從 7 月的 0.6% 微降至 0.5%，同樣低於市場預期的 0.6%。

8 月份多數消費者物價指數 (CPI) 類別的通膨有所趨緩，甚至出現價格下跌。其中，服務業通膨率從 0.7% 顯著放緩至 0.4%，主因是假期開銷、機票及住院服務費用大幅下降。食品通膨率穩定維持在 1.1%。其中，非熟食通膨的輕微緩和，被餐飲服務通膨的溫和上揚所抵銷。

另外，電力與天然氣價格年率跌幅擴大，從 7 月的 5.6% 加深至 5.7%。私人交通的通膨率則逆勢從 2.1%，上升至 2.4%，主要受汽車價格漲幅擴大影響。

在住宿部分，由於房屋租金漲幅縮小，通膨率從 0.5% 微降至 0.4%。零售及其他商品價格跌幅，則由 0.5% 收窄至 0.2%。

儘管 8 月數據放緩，金管局與貿工部仍維持 2025 年全年核心及整體通膨率在 0.5% 至 1.5% 的預測區間。然而，官方也指出未來幾季的通膨前景面臨不確定性，同時存在上行與下行風險。地緣政治衝擊可能推高進口能源與運輸成本；反之，若全球與國內經濟成長比預期疲軟，核心通膨可能在更長時間內保持低點。