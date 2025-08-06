美國旅遊風險高？「這原因」讓新加坡旅客不願赴美

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-06 12:10

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根據《CNBC》針對東南亞 6,000 名旅客的調查，基於安全問題，新加坡人比其他東南亞地區人士更傾向於拒絕前往美國。

新加坡人比其他東南亞地區人士更傾向於拒絕前往美國。(圖：Shutterstock)

調查指出，只有 7% 的新加坡受訪者表示今年對赴美旅遊興趣增加，而超過半數（55%）則表明興趣降低。

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相較之下，市場研究公司 Milieu Insight 指出，整體東南亞地區有 44% 的旅客表示對美國興趣上升，僅 18% 的人興趣下降。

調查結果進一步顯示，新加坡人對美國的看法與印尼、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞等其他東南亞國家的旅客存在顯著差異，差距幅度甚大。

新加坡旅客主要透過本地與國際新聞獲取有關美國的資訊，而包括泰國在內的多數東南亞國家旅客則以社交媒體為主要新聞來源，這種資訊渠道的不同，或影響了新加坡旅客對美國旅遊的態度。

新加坡旅客安全疑慮明顯高於區域平均

調查顯示，新加坡旅客在赴美國旅遊時，對多項安全相關問題的擔憂程度明顯高於東南亞其他國家旅客，包括：

美國的人身安全（+13 個百分點）

可能遭遇歧視或不公平待遇（+17 個百分點）

對川普政府政策的擔憂（+18 個百分點）

槍枝暴力問題（+20 個百分點）

邊境拘留疑慮（+13 個百分點）

澳洲詹姆士庫克大學旅遊管理高級講師 Zilmiyah Kamble 表示，因新加坡經常被評為世界上最安全的國家之一，民眾對安全的期待極高，這使他們對美國旅遊的安全問題格外敏感。

新加坡受訪者 Kimberly Kwok 坦言，近期避開美國旅遊，主要是擔心安全問題。她說：「新聞裡有很多（美國發生）關於針對亞裔的仇恨犯罪，以及槍支問題的文章。」

大學生 Cayla Tham 則表示，槍枝在東南亞社會並不常見，因此槍枝泛濫是她對美國旅遊興趣降低的主因。她認為美國槍枝管理不嚴格，而政治與關稅因素影響較小。

新加坡簽證便利但對通關美國信心不足

調查也顯示，新加坡旅客對於旅行費用與簽證要求的擔憂低於其他東南亞國家旅客。根據亨利護照指數，新加坡擁有全球最強護照。

然而，新加坡旅客對通過美國移民關卡的信心卻是所有東南亞國家中最低，僅 60% 認為通關會很順利，相較之下其他東南亞國家則達 78%。

新加坡人 Tiffany Ng 坦言，她每次通關時都會擔心是否因為華裔身份而被扣留，近半年來她對美國安全感顯著下降，認為「美國變得更加不安全了」。