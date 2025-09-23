鉅亨網新聞中心 2025-09-23 10:48

‌



印尼近年積極推動能源轉型，承諾逐步淘汰燃煤發電，然而西方夥伴遲遲未能兌現承諾之際，來自中國的投資正以驚人的速度填補這一空白，成為印尼能源轉型的重要推手。

歐洲「空頭支票」 讓印尼將綠能未來交給中國？(圖:shutterstock)

2022 年，以西方國家和日本為首的「公正能源轉型夥伴關係」（Just Energy Transition Partnership, JETP）向印尼承諾提供 200 億美元的資金，旨在協助其脫碳。

‌



然而，兩年多過去，實際到位資金僅約 12 億美元。這項合作不僅因官僚程序繁瑣和政治優先事項調整而屢屢停滯，其主要推動者美國更於 2025 年 3 月悄然退出，導致協調工作落在德國和日本肩上。

印尼官員對 JETP 的進展表示失望，印尼總統氣候與能源特使甚至批評其為「失敗的項目」和「空頭支票」。專家指出，JETP 複雜的架構和部分低利貸款可能增加印尼的債務負擔，使其吸引力大打折扣。

與西方夥伴的緩慢節奏形成鮮明對比的是，中國企業在印尼的綠色能源領域迅速擴張。從太陽能、水力發電項目到電動車製造，中國的投資不僅規模龐大，且推進迅速。

2023 年，中國多家企業與印尼國家電力公司簽署了價值高達 540 億美元的合作備忘錄。此外，今年印尼總統普拉博沃訪華期間，兩國企業又簽署了 100 億美元的投資協議。

比亞迪和上汽通用五菱等中國電動車巨頭也在印尼設立工廠，積極響應印尼成為東南亞電動車製造中心的目標。印尼能源與礦產資源部長坦言，印尼需要中方投資來完成大型水電項目，這些項目單靠印尼自身的力量無法完成。

正如一位專家所說：「如果一定要選，政府顯然是傾向中國。他們看到的是行動，而不是只是會議和文件。」

「中國速度」同時引發擔憂

儘管中國的投資為印尼能源轉型帶來了動力，但這種「中國速度」也引發了外界的擔憂。批評者指出，這種商業導向的模式可能伴隨著監管和環保標準的弱化。許多中國投資的項目流程相對不透明，缺乏如 JETP 所要求的嚴格保障措施。

以印尼的鎳產業為例，雖然鎳是電動車電池的關鍵原料，但由中國主導的鎳冶煉項目卻依賴燃煤電廠供電，造成嚴重的空氣污染和碳排放。研究顯示，這些冶煉廠帶來的空氣污染預計將在未來幾年導致數千人過早死亡。儘管印尼政府堅稱所有投資都必須符合其國家標準，但環境和人類健康代價仍舊不容忽視。