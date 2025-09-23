鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-23 14:30

特斯拉 (TSLA-US) 股價周一 (22 日) 再度強攻，不僅在盤中一度上漲近 4%，觸及 440 美元，最終收盤價也上漲 1.9%，來到 434.21 美元，成功刷新 1 月 15 日創下的 428.22 美元收盤高點紀錄。

特斯拉股價創2025年新高 自駕前景與監管現實並存(圖:shutterstock)

據《Yahoo 財經》報導，此次上漲使得特斯拉在過去 10 個交易日中有 9 天收紅，顯示市場對其前景，特別是自動駕駛技術的未來，抱持著高度樂觀態度。

這波牛市氣勢的背後有多重利多因素支撐。在過去一個月內，特斯拉股價已飆漲超過 30%。推動這波漲勢的催化劑包括執行長馬斯克 (Elon Musk) 上週斥資 10 億美元購買自家股票、一項新的薪酬提案，以及將其 Robotaxi 業務擴展至德州奧斯汀以外地區的宏大計畫。

周一股價上漲的主要驅動力，來自於 Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 發布的一份樂觀報告。在訪問中國後，Potter 將特斯拉的目標股價從 400 美元大幅上調至 500 美元。他指出，儘管小米、理想汽車和零跑汽車 (Leapmotor) 等中國電動車製造商在車輛組裝工藝上已超越特斯拉，但在人工智慧 (AI) 與自動駕駛基礎設施的建構方面，這些公司仍將特斯拉視為學習和指導的對象。

Potter 更引述一家中國公司的說法，來強調特斯拉的領導地位：「如果沒有特斯拉從 0 到 1 的突破，我們就無法從 1 做到 100。」

此外，Potter 也對特斯拉最新版的全自動輔助駕駛 (FSD) 系統體驗給予正面評價，並預期公司第三季的銷售量將再創紀錄。

然而，在備受矚目的 Robotaxi 擴展計畫上，一份新的報告揭示了理想與現實之間的差距。儘管馬斯克宣稱將很快獲得監管部門的批准，在人口稠密的加州舊金山灣區推出服務，但《路透》報導指出，特斯拉距離在加州合法營運 Robotaxi 服務「還有很長的路要走」。

報導稱，特斯拉尚未申請所需的營運許可證，而此申請過程通常需要經過州政府監督下長達數年的測試。特斯拉目前的計畫，僅是在人類司機駕駛的車輛中，為受邀乘客提供預先安排的行程，且使用的是一般用於禮車服務的許可證，該許可證並不允許隨叫隨到的載客服務。