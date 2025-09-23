盤中速報 - 深證成指下跌-263.1點至12894.8737點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日01:03，深證成指下跌263.1點（或2%），暫報12894.87點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.17%
- 近 1 月：+8.15%
- 近 3 月：+31.51%
- 近 6 月：+23.11%
- 今年以來：+26.34%
焦點個股
線上旅遊概念領跌-4.95%。其中 凱撒旅業(000796-CN) 下跌 8.4% ; 桂林旅遊(000978-CN) 下跌 6.92% ; 富臨運業(002357-CN) 下跌 6.75% 。
北交所概念概念領跌-4.58%。其中 北緯科技(002148-CN) 下跌 7.11% ; 首鋼股份(000959-CN) 下跌 5.26% ; ST中迪(000609-CN) 下跌 5.04% 。
