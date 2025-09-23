search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

盤中速報 - 深證成指下跌-263.1點至12894.8737點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間23日01:03，深證成指下跌263.1點（或2%），暫報12894.87點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.17%
  • 近 1 月：+8.15%
  • 近 3 月：+31.51%
  • 近 6 月：+23.11%
  • 今年以來：+26.34%

焦點個股


線上旅遊概念領跌-4.95%。其中 凱撒旅業(000796-CN) 下跌 8.4% ; 桂林旅遊(000978-CN) 下跌 6.92% ; 富臨運業(002357-CN) 下跌 6.75% 。

北交所概念概念領跌-4.58%。其中 北緯科技(002148-CN) 下跌 7.11% ; 首鋼股份(000959-CN) 下跌 5.26% ; ST中迪(000609-CN) 下跌 5.04% 。

文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指線上旅遊北交所概念

相關行情

台股首頁我要存股
凱撒旅業6.08-8.85%
桂林旅遊7.05-6.25%
富臨運業9.97-6.56%
北緯科技9.82-6.92%
首鋼股份3.97-5.02%
ST中迪4.33-5.04%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty