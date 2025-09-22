看走眼？巴菲特出清比亞迪股份持股 專家曝股神可能有三大考量

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 11:00

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 清倉比亞迪股份 (01211-HK) 的動向引發市場關注，根據該公司第一季財務文件，截至今年 3 月 31 日，波克夏海瑟威對比亞迪的投資價值已歸零，標誌著這場持續 14 年的投資長跑正式落幕。

專家指出，這次清倉早有預兆。回溯至 2022 年 8 月，波克夏海瑟威便開啟減持比亞迪 H 股的序幕。在隨後的 22 個月，港交所先後 16 次公告其減持動作，到了 2024 年 7 月，持股比例跌破 5% 的監理揭露紅線後，後續減持操作便不再透明。

儘管市場無從得知波克夏海瑟威具體減持頻率，但投資人對最終清倉的結果已有充分心理準備，二級市場表現也印證了這一點，消息公佈後比亞迪股價波動平穩，顯示衝擊有限。

這場投資長跑始於 2008 年 9 月，波克夏以每股 8 港元的價格購入 2.25 億股比亞迪 H 股。歷經 14 年持有，累計獲利達 38 倍，堪稱巴菲特投資生涯的經典案例。

相較於巴克夏海瑟威其他主要持股，比亞迪創下兩項紀錄，既是持股超過 14 年的少數標的之一，更是除了可口可樂、美國運通 (持股均超 30 年) 外持股最久的上市公司。

與之形成對比的則是蘋果，雖為波克夏海瑟威頭號持股，但巴菲特從 2015 年建倉到 2023 年開始減持，累計持股不足 10 年，近年來更呈現加速減持態勢。

市場普遍分析巴菲特清倉決策存在多重考量：其一可能是為繼任管理者釋放資金空間，透過減持高收益資產增強操作彈性；其二也許是有意調整投資組合，將資金轉向更具性價比的新興標的；其三則可能反映資金配置策略向美股傾斜。

值得注意的是，這並不是巴菲特首次調整持股結構，此前減持蘋果雖令部分投資人質疑，但該公司股價仍顯著高於減持價位，而卡夫亨氏等案例則顯示其非美股投資並非總是成功。

儘管「股神」也有判斷偏差之時，但就比亞迪這筆投資而言，14 年獲得 38 倍回報的戰績已足夠輝煌。即便未來比亞迪股價可能續創新高，這筆歷時十餘年的投資仍將被視為經典範例。