Google Cloud連續三年完成台灣金融業聯合查核 範圍拓展至日本

Google(GOOG-US) 今 (23) 日指出，Google Cloud 自 2023 年在台灣完成首次聯合查核後，已連續 3 年完成針對台灣金融機構的聯合查核。今年查核範圍從去年的新加坡雲端區域 (Cloud Region)，進一步擴展至日本的雲端區域，打造強健、安全且合規的多區域策略。

Google 指出，透過協助台灣金融機構客戶，將雲端資源的使用範圍從台灣延伸至新加坡及日本等多個 Google Cloud 雲端區域，且這些雲端區域皆採用與 Google 全球資料中心一致的安全控管機制，客戶能有效地減緩天然災害和地緣政治事件可能帶來的風險。

同時，此次查核範圍的擴大，也可望加速海外業務營運、建立強大多區域策略的台灣金融服務機構客戶，提供關鍵助力。藉由 Google Cloud 的多區域服務能力，客戶能簡化其國際業務的拓展流程，確保跨境營運時，一致的法規遵循與服務韌性。

Google 說明，「聯合查核」是高效率的協作模式，讓 Google Cloud 能透過單一且深入的查核程序，助力多家客戶履行其盡職調查 (due diligence) 義務。