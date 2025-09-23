鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 08:10

歐盟與印尼已達成一項全面貿易協議，打算取消幾乎所有商品的關稅，或將其降至接近零的水準，進一步強化雙邊經貿關係。

歐盟與印尼達成自由貿易協定 96%商品關稅將歸零（圖：Shutterstock）

歐盟貿易主管 Maros Sefcovic 表示，該協議將為歐洲出口商節省約 6 億歐元的關稅成本，並預計在未來五年內將歐盟對印尼的出口額提高至少 30%，也就是大約 30 億歐元。

根據協議，96% 的歐盟與印尼商品關稅將在五年內逐步取消，其中包括汽車 (目前 50%)、機械和家電(目前 30%) 等關鍵產業。農產品和食品貿易也將受益於更寬鬆的市場准入。

此外，歐盟化學品等材料的出口限制將被取消，而歐盟企業將獲得印尼加工材料如礦產的關稅優惠。

不過，印尼對歐盟的鎳出口禁令仍將維持，這是雙方在世貿組織 (WTO) 上持續存在的爭議問題。

Sefcovic 強調，該協議將開啟歐洲印尼經貿合作的「重要新篇章」，並指印尼作為東南亞最大經濟體，其市場規模超過越南、菲律賓和泰國的總和，但此前雙方貿易潛力遠未充分釋放。

近來，歐盟也加快腳步跟印度、巴西、阿根廷等大型經濟體的貿易談判，以應對全球貿易格局變化，尤其是在美國總統川普可能顛覆現有貿易規則的情況下。