鉅亨網編譯段智恆 2025-09-22 23:40

傳SAP急讓步求自保！盼化解歐盟反壟斷疑慮(圖：REUTERS/TPG)

德國的 SAP 是全球企業資源規劃 (ERP) 軟體領導廠商，廣泛應用於企業財務、人力資源、供應鏈、銷售與採購管理。然而，歐盟執委會近年持續收到企業投訴，指稱軟體供應商存在條款與授權模式複雜、應用程式綑綁銷售導致成本升高，以及轉換供應商困難等問題，使其成為監管機關關注焦點。

知情人士表示，SAP 近期已向歐盟監管單位提交方案，試圖回應外界針對 ERP 軟體相關的部分不滿，但未透露具體細節。若歐盟競爭執行機關對此滿意，SAP 可望避免遭到正式立案調查，並減輕潛在罰則壓力。對此，SAP 與歐盟執委會均拒絕評論。

事實上，歐盟執委會早在 2022 年便發出問卷，向企業了解 SAP 及美國甲骨文 (ORCL-US) 在 ERP 售後支援服務的作法，並詢問客戶是否能自由轉換供應商，或能否自由選擇需要的支援服務，以及在合約續約時是否存在限制或障礙。監管機關也關注，企業從地端系統轉移至雲端解決方案是否容易，以及 SAP 與甲骨文是否存在貶低競爭對手的情況。

通常而言，解決相關反壟斷疑慮的補救措施，可能包括允許客戶在選購支援服務上享有更多彈性，並降低轉換至其他供應商的門檻。

除了歐洲的監管挑戰外，SAP 近期也在美國面臨法律爭議。今年 6 月，該公司向美國最高法院提出上訴，要求推翻一項判決，該判決認定其必須面對美國資料技術公司 Teradata 提起的反壟斷訴訟。Teradata 指控 SAP 利用壟斷行為損害市場公平競爭。